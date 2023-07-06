Ракета влучила у житловий будинок у Львові. Фото.

 

Під час нічної атаки у четвер, 6 липня, російська ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок у Львові. Станом на 9:20 ранку відомо про чотирьох загиблих та понад 30 постраждалих. Двоє людей, які не виходять на зв'язок, ймовірно досі перебувають під завалами. Рятувальні роботи тривають. Вулиця Стрийська перекрита.

 

 

«Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі», – поінформував голова Львівської ОВА Максим Козицький. З його слів, відбулося пряме влучання російської ракети в будинок.

 

 

За даними міського голови Львова Андрія Садового, у результаті влучання пошкоджені близько 60 квартир та 50 автомобілів. Пошкоджено 35 будинків.

 

 

Мер Львова назвав сьогоднішню російську атаку на цивільну інфраструктуру міста найбільшою від початку повномасштабної війни. Окрім житлового будинку, де зруйновані цілі поверхи, є руйнування офісного центру, школи та гуртожитків Львівської політехніки.

 

Станом на 7:00, за інформацією міністра внутрішніх справ Ігор Клименка рятувальники евакуювали 64 мешканців.

 

 

Окрім рятувальників, на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.

 

 

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки у Львові та оприлюднив відео, на якому видно масштаби руйнувань.

 

«Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна», – йдеться в повідомленні президента.

 

Станом на 9:30 міський голова Львова повідомив про понад 30 постраждалих, з яких 13 госпіталізували до лікарень. Зокрема, одна жінка перебуває у важкому стані. Наймолодшому постраждалому 16 років.

 

 

06.07.2023

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