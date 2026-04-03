1500-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:45 Над Іраном був збитий американський винищувач, пише Axios з посиланням на джерела. Пошуково-рятувальна операція триває, але пілоти могли опинитися в Ірані.

18:10 Віцепрезидент США Джей Ді Венс їде до Угорщини для підтримки Орбана перед виборами, пише Reuters. Зазначається, що Венс проведе двосторонні зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном 7–8 квітня.

17:35 В Україні змінять правила проведення конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За словами міністра, це має зробити енергосистему більш стійкою, а також залучити інвесторів до створення понад 1 ГВт нової генерації.

17:00 Трамп звернеться до Конгресу з проханням ухвалити збільшення оборонного бюджету до 1,5 трильйона доларів, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Зазначається, що наразі в бюджеті передбачається один трильйон доларів на 2026 фінансовий рік.

16:25 Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV на тлі масованої атаки РФ на Україну, повідомляє пресслужба президента. Президент розповів Папі про переговорний процес і роботу з американською командою та подякував за сприяння в поверненні викрадених українських дітей і за гуманітарну допомогу, яку Ватикан передав Україні, "зокрема під час цієї важкої зими".

15:50 Російський літак Су-30 розбився в окупованому Криму, повідомили в Міноборони РФ. Зазначається, що екіпаж катапультувався.

15:15 За інформацією розвідки, Росія планує удари не лише по енергетиці, а й по логістиці, зокрема по залізниці та водопостачанню, повідомив Зеленський.

15:00 У ніч на 3 квітня (з 18:00 2 квітня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 579 засобів повітряного нападу:

- 10 балістичних ракет Іскандер-М (райони пуску – Курська, Ростовська обл., рф);

- 25 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору Самарської обл.,рф);

- 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пуску – Ростовська обл., рф);

- 542 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, понад 330 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 ціль – 26 ракет та 515 безпілотників різних типів:

- 24 крилатих ракет Х-101 (96%);

- 2 крилаті ракети Іскандер-К (100%);

- 515 ворожих БпЛА різних типів (95%).

Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 2401 із 2604 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).



14:40 Згідно з даними української і британської розвідки зараз найкраща для України ситуація на фронті за останні 10 місяців, заявив Зеленський. Президент зазначив, що Сили оборони звільнили близько 20 квадратних кілометрів, "якщо порівнювати те, де вдалося просунутись окупанту, і де нам вдалося звільнити нашу територію".

14:05 Зеленський запропонував американській делегації приїхати до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп. За словами президента, цей формат розглядається як альтернатива тристоронній зустрічі, проведення якої наразі ускладнене війною з Іраном.

" Я запросив американську переговорну делегацію в Київ. Делегація зробить все можливе в теперішніх умовах – під час війни з Іраном – щоб приїхати в Київ. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп. Американська група може приїхати до нас, і після нас поїхати в Москву. Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так – по черзі. Це наша пропозиція."

13:30 Рада безпеки ООН відклала голосування щодо використання "оборонних" сил для захисту судноплавства від іранських атак в Ормузькій протоці, пише The New York Times. Проти проєкту резолюції виступили три постійні члени Ради Безпеки ООН із правом вето – Росія, Китай та Франція

12:55 У Пентагоні оголосили про відставку начальника штабу Сухопутних військ США Ренді Джорджа. Як зазначає CBS News з посиланням на джерела, піти у відставку Джорджа особисто попросив керівник Пентагону Піт Гегсет, оскільки "хоче бачити на цій посаді того, хто буде реалізовувати бачення президента Трампа та Гегсета щодо армії".

12:20 Понад 40 країн обговорили можливі санкції проти Ірану через блокаду Ормузької протоки, повідомили в британському уряді.

11:45 Австрія відхилила всі запити Вашингтона про надання дозволу на прольоти військової авіації США, пов’язані з операціями в Ірані, повідомив речник Міністерства оборони Австрії Міхаель Бауер.

11:10 Україна бере участь у всіх форматах взаємодії з партнерами заради більшої безпеки і ще більше буде представлена в нових безпекових форматах, повідомив Зеленський.

10:35 Трамп звільнив Пем Бонді з посади генеральної прокурорки США. За словами американського президента, тепер Бонді переходить на "дуже потрібну та важливу нову посаду у приватному секторі", про що офіційно оголосять найближчим часом. Раніше CNN з посиланням на джерела писало, що прихильники Трампа були незадоволені тим, як міністерство юстиції під керівництвом Бонді діяло під час публікації матеріалів справи Джеффрі Епштейна. Крім того, Бонді, з точки зору інших членів команди Трампа, недостатньо зробила в частині кримінального переслідування опонентів президента.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,3% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1272,3% артилерійських систем (з них 11,6% за минулий тиждень),

152,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

95,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 За минулу добу російські війська завдали 52 удари по Чернігівській області, зафіксовано 65 вибухів, від атаки російською балістичною ракетою по підприємству в Чернігові загинули дві людини, ще трьох поранено, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

09:45 Сім людей постраждали внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона на маршрутне таксі в Дніпровському районі Херсона, повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

09:40 Вночі ЗС РФ завдали ударів по Харкову БпЛА та ракетами, постраждали 5 осіб, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

09:35 Одна людина загинула і трьох поранено внаслідок ударів ворога КАБ по Шосткинській громаді, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

09:25 Внаслідок російських ударів по Запоріжжю пошкоджені багатоповерхівка й комунальне підприємство, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі в четвер.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 63 авіаційних ударів, скинувши 213 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9058 дронів–камікадзе та здійснив 3788 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Коломійці, Зелена Долина, Підгаврилівка, Просяна, Олександрівка та Катеринівка у Дніпропетровській області; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Любицьке, Омельник, Барвінівка, Долинка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Омельник, Широке, Копані, Рівне, Новоселівка, Оріхів та Преображенка. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, один логістичний хаб та один пункт управління російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з ворогом. Противник завдав одного авіаудару, скинув чотири авіабомби, здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця та Ветеринарне. На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Нова Кругляківка та Новоосинове. На Лиманському напрямку противник атакував вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямках населених пунктів Надія, Новосергіївка, Новоєгорівка, Ставки, Лиман та Дробишеве. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах Рай-Олександрівки та Платонівки. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Бересток, Степанівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та в бік Миколайпілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Новопідгороднє й Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував 21 раз у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Вороне, Красногірське та у бік населених пунктів Іванівка, Андріївка-Клевцове, Соснівка, Степове, Вишневе, Вербове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 40 атак окупантів у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Прилуки, Варварівка, Залізничне, Святопетрівка, Добропілля, Солодке, Мирне, Зелене, Гуляйпільське, Чарівне. На Оріхівському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степногірськ, Степове та у бік населених пунктів Новоданилівка, Лук’янівське й Приморське. На Придніпровському напрямку нашими воїнами відбито дві штурмові дії противника у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 осіб. Також ворог втратив три танки, шість бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 1236 безпілотних літальних апаратів, 177 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль готує умови для швидкого посилення обмежень щодо віртуальних приватних мереж (VPN), які дають змогу росіянам обходити цензурні заходи.

• Закон, який набрав чинності 1 квітня, дозволяє ФСБ легально отримувати доступ до баз даних будь-якої російської організації без додаткового дозволу.

• Президент України Володимир Зеленський продовжує сигналізувати про готовність України йти на поступки та вести переговори з Росією.

• Генерал-лейтенант Північного флоту Росії загинув у недавній авіакатастрофі в окупованому Криму.

• Європейські союзники України продовжують підтримувати її зусилля з інновацій у сфері безпілотників.

• Українські війська продовжили кампанію ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі. Російські війська запустили 172 дрони проти України.