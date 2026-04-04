1501-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:15 Керівник Офісу президента Кирило Буданов очікує, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня. За його словами, до складу делегації може увійти також сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

17:40 Міністерство фінансів США зняло санкції з ексміністра фінансів РФ Міхаїла Задорнова. Подробиць справи Задорнова наразі не розголошують, водночас у мінфіні США повідомили, що відомство регулярно отримує та обробляє запити щодо скасування санкцій.

17:05 У Сенаті США вимагають в адміністрації Трампа надати пояснення щодо допуску в країну делегації підсанкційних депутатів РФ, повідомляє журналіст Остап Яриш з посиланням на лист сенаторки-демократки Джин Шахін та республіканця Роджера Вікера.

16:30 Зеленський запровадив санкції проти виробників зброї з РФ та будівельників Кримського мосту, повідомляє пресслужба президента. До санкційного списку щодо ВПК увійшли 26 фізичних і 31 юридична особа.

15:55 Протягом зими до Фонду підтримки енергетики України вдалося залучили 602,5 мільйона євро від 16 країн, Європейського Союзу та приватного сектору, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

15:20 П’ять країн ЄС закликають запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній у відповідь на зростання цін на паливо через війну з Іраном, пише Reuters. Як зазначається, міністри фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії зробили спільний заклик у листі, зазначивши, що такий крок стане сигналом того, що "ми єдині та здатні діяти". Водночас у листі не уточнюється, який саме рівень податку на надприбутки пропонується або на які компанії він має поширюватися.

14:45 Росіяни вдарили по ринку в Нікополі, повідомили в Офісі генеральногоз прокурора. Внаслідок удару п’ятеро людей загинули, ще 21 людину поранено.

14:10 Американська розвідка вважає, що Іран навряд чи погодиться на розблокування Ормузької протоки, пише Reuters з посиланням на джерела.

13:35 Зеленський прибув до Стамбула для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

13:00 Сили безпілотних систем знищили два російські хаби та пункти передполітної підготовки БПЛА Shahed у Навля Брянської області та на аеродромі Халино Курської області, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

12:25 Алчевський металургійний комбінат на тимчасово окупованій Луганщині зупинив роботу після серії атак українських дронів, повідомили в Службі безпеки України.

11:50 За п’ять тижнів війни проти Ірану 13 американських військовослужбовців загинули і понад 360 були поранені, пише The Wall Street Journal.

11:15 За словами голови Офісу президента України Кирила Буданова, доки триває війна, кардинально розв'язати проблеми у сфері мобілізації та роботи ТЦК неможливо.

"Армії потрібен людський капітал. Людський ресурс через те, що війна вже триває 12,5 року і 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення. А люди дивляться телевізор і дивляться інтернет, Telegram і так далі — не сильно хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть — їх доведеться мобілізувати".

10:40 Біля Ормузької протоки розбився другий американський бойовий літак A-10 Warthog, пише The New York Times. Єдиного пілота вдалося врятувати, деталі інциденту поки уточнюються.

10:05 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 286 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 200 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів (91%)на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Станом на 09:20 в повітряному просторі залишалось близько 20 БпЛА.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 2409 із 2617 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,4% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

140,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1275,0% артилерійських систем (з них 12,2% за минулий тиждень),

152,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

95,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Протягом минулої доби ЗС РФ безпілотниками різних видів та КАБами завдавали ударів по Харкову і 11 населених пунктах області, четверо людей загинули, 11 постраждало, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:45 В Сумах вночі ударний безпілотник влучив у 16-поверховий будинок, постраждали 13 осіб, повідомили в Сумській міській раді.

09:40 ЗС РФ вдарили безпілотником по Немишлянському району Харкова, є троє постраждалих, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:35 У Києві вранці російський БпЛА влучив в офісно-складську будівлю, виникла пожежа, яку ліквідовано, жертв і постраждалих немає, повідомили в ДСНС України.

09:30 Унаслідок російських атак по Херсонській області за минулу добу загинула одна людина, ще 25 поранені, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

09:25 Росіяни понад 20 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, унаслідок чого поранені троє людей, із них двоє дітей, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 80 авіаційних ударів, скинувши 260 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10491 дрон-камікадзе та здійснив 3850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 119 із них – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Великомихайлівка, Писанці, Покровське, Богодарівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Долинка, Рівне, Копані, Новомиколаївка, Вільчанка, Гуляйпільське, Обще, Зарічне. За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 21 - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі. На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та неподалік Званівки. На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр і в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Костянтинівки та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та Новий Донбас. На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове та Олександроград. На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Варварівка, Зелене та в бік Добропілля, Прилук, Гіркого, Чарівного, Залізничного, Цвіткового. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населених пунктів Степове та Степногірськ. На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та Голої Пристані. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1110 осіб. Також ворог втратив два танки, чотири бойові броньовані машини, 85 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 2387 безпілотних літальних апаратів, 26 крилатих ракет та 199 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна продовжує посилювати свої позиції у протистоянні з Росією, досягаючи тактичних, оперативних та стратегічних результатів на полі бою.

• 3 квітня шведська влада затримала танкер російського «тіньового флоту», який підозрювався у спричиненні розливу нафти в Балтійському морі.

• Нещодавно українські війська просунулися на заході Запорізької області.

• У ніч з 2 на 3 квітня російські війська випустили по Україні 10 балістичних ракет «Іскандер-М», 25 крилатих ракет Х-101, дві крилаті ракети «Іскандер-К» та 542 безпілотники.

• Ймовірно, навесні та влітку 2026 року російські війська переорієнтують свою кампанію ударів на великі відстані на об’єкти водопостачання та логістики України.