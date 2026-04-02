1499-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:40 3 квітня у всіх областях України діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів з 7:00 до 11:00, а з 6:00 і до 22:00 – обмеження потужності електроенергії для промисловості, повідомляє пресслужба Укренерго.

19:05 Серед загиблих військових на російському Ан-26 був генерал Олександр Отрощенко, пише російська служба BBC News з посиланням на джерела.

18:30 Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав негайно зняти санкції з російської енергетики з огляду на енергетичну кризу ЄС.

17:55 Сили безпілотних систем знищили у Криму чотири БпЛА "Оріон" та літак Ан-72П, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

17:20 У Львові внаслідок ножового поранення помер військовослужбовець ТЦК та СП, повідомили в Національній поліції України. Поліція затримала нападника, ним виявився інспектор Львівської митниці.

16:45 Судна російського тіньового флоту використовують супутникові термінали Starlink для зв'язку та координації, пише Kyiv Independent з посиланням на джерела. Це допомагає Росії обходити санкції та продовжувати нафтові перевезення для фінансування повномасштабної війни проти України.

16:10 Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає нереалістичним повернення країни до ОДКБ. Прем’єр наголосив, що це питання обговорювалось неодноразово і постійно зупинятись на цьому пункті немає потреби.

15:35 Трамп заявив, що Вашингтону не треба було втручатися у війну в Україні та витрачати мільярди доларів на підтримку Києва.

15:00 Парламент Молдови остаточно схвалив вихід країни з СНД. Зазначається, що припинення дії цієї угоди ініціювало Міністерство закордонних справ країни, аргументуючи це тим, що фундаментальні принципи СНД, зокрема "взаємне визнання та повага територіальної цілісності та недоторканості існуючих кордонів", більше не дотримуються.

14:25 В НАТО вважають погрози Трампа розірвати стосунки з Альянсом блефом, пише Politico з посиланням на джерела. Як зазначає видання, США не розпочали жодних дебатів всередині Альянсу і не видали конкретних директив щодо ролі Вашингтона у блоці.

13:50 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня відвідає Вашингтон "в межах давно запланованого візиту", повідомила речниця Альянсу Еллісон Гарт.

13:15 Генеральний штаб ЗС України спростив процедуру повернення військових на службу. Зазначається, що тепер документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генштабу, що дозволяє швидше опрацьовувати кадрові рішення та усувати маніпуляції окремих посадових осіб.

12:40 Болгарія звернулася до ЄС із проханням допомогти у протидії російському втручанню в парламентські вибори в країні, які заплановані на 19 квітня, пише Politico з посиланням на джерела.

12:05 Сили оборони України уразили АТ "Стрела" у Брянській області РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

11:30 Зеленський вчора провів розмову з американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, сенатором Ліндсі Гремом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє пресслужба президента.

"Була позитивна розмова. Ми домовилися посилити гарантії безпеки, і я вже доручив нашій команді дати оперативно оновлення у документи, щоб гарантії безпеки для України були сильними, і щоб перспектива відбудови після війни була реальною, та щоб усе було працездатним. Усе має бути актуальним. Ми бачимо, які зміни у світі. Як багато може змінитися за один момент. Це стосується і альянсів, і безпекових викликів. Україна має отримати надійну безпеку, і це головне завдання."

10:55 Трамп пригрозив європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не приєднаються до операції з розблокування Ормузької протоки, пише Financial Times з посиланням на джерела.

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 172 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецька, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 120 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (86%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1979 із 2164 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1270,2% артилерійських систем (з них 11,8% за минулий тиждень),

152,6% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

95,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська обстріляли Херсонську область, загинули дві людини та десятеро постраждали, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:45 Протягом минулої доби армія РФ завдавала ударів по Харкову і 13 населених пунктах області безпілотниками різних видів та КАБів, є загиблий та 4 постраждалі, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:40 Російські війська обстрілювали три райони Дніпропетровської області, загинула одна людина і дві постраждали, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:35 Російські війська за добу завдали 956 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області, двоє постраждалих, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Ключові цілі військової операції США проти Ірану близькі до досягнення, заявив президент США Дональд Трамп:

"Військово-морські сили Ірану знищені. Їхні військово-повітряні сили лежать у руїнах. Наші основні стратегічні цілі в Ірані наближаються до завершення. Ми завдамо їм дуже сильного удару протягом наступних 2–3 тижнів. Ми повернемо їх до кам'яного віку, куди вони і належать".

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9695 дронів-камікадзе та здійснив 3889 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Лужки та Есмань Сумської області; Верхня Терса, Воздвижівська, Гуляйпільське, Микільське та Таврійське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу окупантів. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та Красне Перше. На Куп’янському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Борівська Андріївка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка та Новоосинове. На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Лиману та Ставків. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Різниківки та Ямполя. На Краматорському напрямку минулої доби окупанти здійснили одну спробу просунутися у бік населеного пункту Малинівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Степанівки, Яблунівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Гришине та Філія. На Олександрівському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Нове Запоріжжя, Березове та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Цвіткового, Гіркого, Святопетрівки, Оленокостянтинівки та Мирного. На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Також ворог втратив два танки, сім бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2497 безпілотних літальних апаратів, 195 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії втретє за час повномасштабного вторгнення заявило, що російські війська захопили всю Луганську область, хоча фактично вони контролюють більшу частину Луганської області з жовтня 2022 року.

• Перебільшені заяви Кремля про захоплення Луганської області є частиною ширшої скоординованої інформаційної кампанії, яка має на меті створити хибне відчуття терміновості, щоб змусити Україну поступитися неокупованими частинами Донецької області.

• Російські війська провели чергову тривалу серію ударів по Україні, запустивши загалом 700 дронів двома хвилями в ніч з 31 березня на 1 квітня та протягом дня 1 квітня.

• Нова тактика Росії, що полягає у тривалих нічних та денних ударах, відображає певні аспекти того, як Іран наразі запускає залпи дронів і ракет по Ізраїлю та країнах Перської затоки.

• ISW зафіксував повідомлення про сім українських дронів, що зазнали аварії на території Балтії та Фінляндії з 23 березня, ймовірно внаслідок дій Росії у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ).

• Російський експорт неенергетичних ресурсів виграє від триваючої війни на Близькому Сході.

• За повідомленнями, Кремль звертається до студентів університетів у рамках своїх зусиль з примусової прихованої мобілізації.

• Європейський Союз (ЄС) перерахує 1,4 млрд євро від заморожених російських активів на допомогу Україні.