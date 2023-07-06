ППО збила над Львівщиною 7 з 10 ракет "Калібр". Уламки спричинили руйнування в області.

Під час масованої ракетної атаки на Львів росіяни випустили 10 крилатих ракет «Калібр», сім з них вдалося збити, повідомили вранці 6 липня у Повітряних силах ЗСУ.

«Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на захід», – сказано в повідомленні.

Як зазначили в Повітряних силах, у результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти «Калібрів».

«На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим!», – додали в командуванні Повітряних сил.

Росіяни під час ракетної атаки на Львів влучили в житлову багатоповерхівку, унаслідок чого загинули щонайменше четверо людей.

Як повідомив Максим Козицький, уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому, там утворилася вирва. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Золочівському районі унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві. За попередньою інформацією, теж без постраждалих.