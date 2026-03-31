1497-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 200 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (92%).

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1393 із 1570 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1266,3% артилерійських систем (з них 11,8% за минулий тиждень),

152,2% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

95,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Через чергову атаку росіян у Полтаві пошкоджено багатоповерхівку, одна людина загинула, четверо постраждали повідомили в МВС.

09:35 Понад 30 разів росіяни атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє цивільних поранено внаслідок ворожих ударів в Криворізькому районі, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:25 Під ранок росіяни атакували Одесу ударними БпЛА, зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі, постраждав чоловік, повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9132 дронів–камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема від авіаударів постраждали Глухів, Волфине, Яструбщина, Лісне, Вільна Слобода Сумської області; Гаврилівка, Лісне, Левадне, Покровське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та один пункт управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 117 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ. На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів, Стариця, Вовчанськ та у бік Хатнього. На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у бік населених пунктів Новоосинове, Курилівка, Борівська Андріївка, Піщане та Куп’янськ. На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве та Новоєгорівка. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Молодецьке. На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів в районах Березового, Калинівського, Злагоди та у бік Олександрограда й Вербового. На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Гуляйпільське, Староукраїнка й Залізничне. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також ворог втратив два танки, сім бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 2296 безпілотних літальних апаратів, 199 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Оперативна та стратегічна здатність України завдавати Росії дедалі більших втрат викликає зростаюче занепокоєння в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі.

• Україна продовжує йти на поступки та демонструвати готовність до переговорів з Росією, навіть попри те, що російські чиновники відкидають спроби України сформувати переговорну позицію, яка не передбачає капітуляції України.

• Європейські союзники України продовжують надавати їй військову допомогу, зокрема шляхом підтримки вітчизняного оборонного виробництва.

• Українські сили завдали ударів на великі відстані по російській оборонній промисловій базі. Російські сили запустили 164 безпілотники та одну ракету проти України.