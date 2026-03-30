1496-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару однією ракетою, 70 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9355 дронів-камікадзе та здійснив 3912 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Вільна Слобода Сумської області; Лісне, Покровське, Писанці, Новоолександрівка, Гаврилівка, Підгаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області; Заливне, Копані, Гуляйпільське, Чарівне, Мар’янівка, Софіївка, Зорівка, Воздвиженське, Широке, Долинка, Гуляйполе, Мирне, Зарічне Запорізької області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу та пункт управління безпілотними літальними апаратами окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 111 обстрілів, з яких чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вільча та в бік Зибиного й Охрімівки. На Куп’янському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка. На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Чернещина, Лиман та Новосергіївка. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного та Калеників. На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просунутися вперед у районах населених пунктів Федорівка Друга та Миколаївка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у бік населеного пункту Ганнівка. На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Тернове, Вишневе, Рибне та Красногірське. Десять атак окупантів відбулося минулої доби на Гуляйпільському напрямку у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та Мирного. На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Приморське. На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також ворог втратив чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2471 безпілотний літальний апарат, 183 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська після початку російського наступу навесні-влітку 2026 року зазнають труднощів у просуванні в північній частині «фортечного поясу» України.

• Нещодавні тактичні успіхи росіян можуть сприяти наступальним операціям на півночі проти Лимана або на півдні проти Костянтинівки, але поки що їх недостатньо для прямого наступу на сам Слов’янськ.

• У ніч з 28 на 29 березня російські війська здійснили черговий масований удар по Україні, вразивши громадську зону відпочинку та спричинивши жертви серед цивільного населення.

• 29 березня російські війська також завдали великого удару плануючими бомбами по Краматорську в Донецькій області, що спричинило значні жертви серед цивільного населення.

• В ніч з 28 на 29 березня українські війська продовжили кампанію ударів на великі відстані по російській нафтовій та оборонній промисловій інфраструктурі, зокрема, здійснивши п’ятий за останній тиждень удар по російській нафтовій інфраструктурі в Ленінградській області.

• Російські мілблогери критикують неефективність кампанії з набору до лав Сил безпілотних систем російських військ на тлі постійних ознак того, що Кремль може вдатися до примусового призову резервістів, щоб підтримати рівень поповнення своїх лав в Україні.