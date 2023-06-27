ФСБ таки закрила кримінальну справу про заколот Прігожина.

Що справу проти Прігожина і ПВК «Вагнер» буде закрито, напередодні пообіцяв речник Кремля.

Справу про збройний заколот, вчинений ПВК «Вагнер», закрито. Про це у вівторок, 27 червня, повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву ФСБ Росії. Справу заводили на Євгєнія Прігожина після того, як очолювана ним ПВК вирушила маршем у напрямку Москви.

«Кримінальну справу, порушену за фактом збройного заколоту з боку ПВК “Вагнер“, припинено», — йдеться у пресрелізі російської спецслужби.

За версією ФСБ, у ході розслідування справи, порушеної спецслужбою пізно ввечері в п'ятницю, 23 червня, за статтею 279 КК РФ (озброєний заколот), «встановлено, що його учасники 24 червня припинили дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину». «З урахуванням цієї та інших обставин, які мають значення для розслідування, слідчим органом 27 червня цього року винесено ухвалу про припинення кримінальної справи», – зазначили у ФСБ.

Нагадаємо, що в суботу ввечері, 24 червня, пресслужба диктатора Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що Прігожин прийняв пропозицію «про зупинення руху озброєних осіб компанії “Вагнер“ на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги».

Сам Прігожин стверджує: «Ми зупинились за 200 кілометрів від Москви. За цей час ми не пролили жодної краплини крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. А тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролита російська кров однієї зі сторін, ми повертаємо свої колони і йдемо назад».

Проте твердження про «непролиту кров» не відповідає дійсності, адже «вагнерівці» під час свого руху до Москви збили щонайменше чотири бойові гелікоптери ВКС РФ і один літак ІЛ-22, в якому розташовувався «захищений повітряний пункт управління».

Про те, що справу щодо засновника ПВК «Вагнер» буде припинено, ще у суботу ввечері, 24 червня, розповів речник Кремля Дмітрій Пєсков. Тоді його коментар прозвучав на тлі повідомлень про угоду, якої було досягнуто за участю Лукашенка. Згідно з нею, Прігожин погодився припинити рух колон ПВК на Москву та відвести їх до польових таборів на окупованих територіях України.