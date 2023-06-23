Прігожин оголосив про намір вчинити військовий переворот у Росії.

ФСБ вже порушила кримінальну справу проти засновника ПВК «Вагнер».

 

 

В п’ятницю ввечері, 23 червня, засновник ПВК «Вагнер» Євген Прігожин повідомив, що регулярні російські війська завдали ракетного удару по табору його найманців, внаслідок якого нібито «загинула величезна кількість бійців». Про це подає інформаційний портал Meduza. І хоча Міноборони РФ назвало ці слова «інформаційною провокацією», Прігожин заявив, що його найманці мають намір помститися і «відновити справедливість у Росії».

 

«Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня. 25 тисяч очікують як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія та вся країна… Усі, хто хоче, долучайтеся. Треба закінчувати з цим неподобством. <…> Усі, хто чинитиме опір… Ми вважатимемо, що це загроза — і знищуватимемо негайно. Включно з будь-якими блокпостами на нашому шляху. Я прошу всіх зберігати спокій, не піддаватися провокаціям, залишатися у своїх будинках. Бажано за маршрутом нашого прямування не виходити на вулицю», – цитує Meduza слова Прігожина.

 

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін в курсі ситуації — і «вживає усіх необхідних заходів». ФСБ вже порушила кримінальну справу проти засновника ПВК «Вагнер» заклик до заколоту.

23.06.2023

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