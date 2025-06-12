На Львівщині затримали агента ФСБ під час передачі даних про роботу аеродрому.

СБУ затримала мешканця Львівщини, який на замовлення спецслужб Росії здійснював фото та відеофіксацію аеродрому на Львівщині і передавав дані та геолокації для здійснення подальших обстрілів. Ворожого агента затримали під час виконання завдання.

 

 

Як повідомили в Офісі генпрокурора, підозрюваний наприкінці 2024 і на початку 2025 років на замовлення спецслужб Росії збирав інформацію про роботу та охорону аеродрому на Львівщині, а також про військову техніку, яка могла там перебувати.

 

«Він здійснював приховану фото та відеофіксацію об’єктів з максимально близької відстані. Відповідні розвіддані з позначками геолокації агент ФСБ РФ передавав ворогу за допомогою одного із месенджерів», – йдеться в повідомленні Офісу гепрокурора.

 

Отримані дані армія Росії планувала використати для підготовки і здійснення обстрілів та терористичних актів в регіоні.

 

В СБУ Львівщини уточнили, що агентом виявився 57-річний місцевий безробітний, якого завербували через телеграм-канали.

 

Правоохоронці затримали чоловіка у Львівській області під час виконання чергового завдання куратора. В нього вилучили телефон із доказами злочинної діяльності. Затриманому повідомили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


 

12.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Театр перетворень
Анастасія Гончарова
Вистава запрошує увійти у позачасову художню дійсність міфу, що втілюється сучасними засобами театру, який виростає з античності: тут крізь голос, рух та музику стають видимими незримі конфлікти душі.
11.06.25 | | Штука
Емма: “Провидіння любить шаленців!”
Олександр Голобородько
Завжди хотіла дати Україні те, чого в неї нема — і в літературі, і в живописі. Не щось другорядне, а нове, суттєве. Я візіонерка, мені раптом щось являється і мушу відтворити це: чи то словами, чи фарбами! Це, наче, згущення енергії.
10.06.25 | | Штука
Червень у Jam Factory: кіно, театр, музика
Jam Factory Art Center — атмосферний львівський простір Підзамча, що поєднує історію та сучасне мистецтво. У червні тут можна з насолодою слухати вишуканий авторський джаз, переглядати кінострічки та вистави.
09.06.25 | | Штука
Дні мистецтва перформанс, Школа перформансу та FNAF
Цей фестиваль — подія, що поєднує перформанси, виставку, лекції, воркшопи й публічні обговорення. Фестиваль відбудеться у співпраці з чеським Festival of Naked Forms (FNAF) — експериментальною платформою, що працює з темою тіла в мистецтві.
08.06.25 | | Штука
Іродіон
Віталій Портников
Відсутність пам’яті про Мазепу в Лаврі створювала справжню пустку невдячності й неповаги – і нагадувала, що одна з найголовніших для українців святинь досі залишалася чужою.
08.06.25 | | Дискурси
Ранок у верхів’ях Гудзону
Василь МАХНО
А ріка пливе – вона нестримна вигнута, як на будинку ринва. Риба спить, а зверху моросить. Змотуй вудки й поплавки з гачками.
07.06.25 | | Дискурси
Спокуса і ціна
Олеся Ісаюк
Мати, яка тужить за сином, або дівчина, яка чекає нареченого, – воєнна сучасність демонструє, що цими ролями жіночі іпостасі аж ніяк не обмежуються. Втім, інші в літературі практично невидимі.
07.06.25 | | Україна
Герой поневолі
Юрій Винничук
Випадків, коли справді героїчні вчинки чинили люди, які й не збиралися їх чинити, в історії ріжних народів було чимало. Випадок, який трапився з моїм героєм, теж доволі унікальний
06.06.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.