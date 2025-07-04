На Львівщині затримали майора Повітряних сил, який виявився кротом "елітного" спецпідрозділу ФСБ.

 

Під час спецоперації на Львівщині затримали майора Повітряних Сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупати завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі. Про це повідомила Служба безпеки України.

 

 

За матеріалами справи, підривну діяльність "крота" координував кадровий співробітник відділу спецоперацій "Альфа" ФСБ Олександр Бєлодєдов.

 

Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари.

 

 

У СБУ стверджують, що завчасно викрили "крота", задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

 

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.

04.07.2025

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