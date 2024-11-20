ФСБ затримала в Калінінградській області українця, громадянина Німеччини.

За твердженням російської спецслужби, затриманий підозрюється у скоєнні «диверсій на об'єктах енергетики» в РФ.

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії затримала громадянина Німеччини українського походження, який в'їхав до Калінінградської області з боку Польщі. В оприлюдненій у середу, 20 листопада, заяві Центру громадських зв'язків ФСБ, яку цитує інформаційне агентство Interfax, йдеться, що затриманий – громадянин Німеччини Гайдук Микола Вікторович 1967 року народження, який мешкає в Гамбурзі – підозрюється в причетності до «підриву в березні 2024 року з використанням саморобного вибухового пристрою труби газорозподільної станції низького тиску в Калінінградській області».

Спецслужба поширила відео, на якому затриманого витягують з власного автомобіля й кладуть на асфальт. Потім його допитують, тримаючи за волосся.

У заяві також зазначається, що Гайдука «затримано під час чергового в'їзду на територію Калінінградської області з Республіки Польща для організації диверсійної діяльності на об'єктах енергетики». За даними ФСБ, внаслідок огляду автомобіля Ford Focus Гайдука «вилучено 0,5 л рідкої вибухової речовини». За рішенням суду його відправлено під арешт.

Російський телеканал РЕН ТВ опублікувало відео допиту Гайдука, де той нібито розповів, що у листопаді 2023 року до нього звернувся товариш по службі підполковник одеської поліції у відставці Олександр Жоров, який, за версією ФСБ, «працює на одну з українських спецслужб». Жоров нібито попросив Гайдука «посприяти закінченню війни», вчинивши вибух на газовій станції в селі Ісаково Калінінградської області.

Слідчим підрозділом ФСБ щодо Гайдука порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 («Терористичний акт»), ч.1.1 ст.226.1 («Контрабанда вибухових речовин») КК РФ. «Наразі проводяться заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які сприяли Гайдукові у здійсненні протиправної діяльності», – додали у російській спецслужбі.