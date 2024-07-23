Львів'янин планував диверсію на заводі з виробництва безпілотників.

Працівники російської ФСБ завербували львів’янина, аби той здійснив диверсію на території заводу з виробництва безпілотників. СБУ вчасно викрила змову і запобігла диверсії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Уродженця Харківської області України 40-річного Євгенія Іванова заочно підозрюють у низці злочинів проти національної і громадської безпеки. На початку цього року співробітник головного управління генштабу збройних сил РФ Юрій Сизов залучив його до діяльності на шкоду Україні. Чоловік же згодом завербував давнього знайомого, який мешкає у Львові, Євгена Борисенка. Відомо, що той працював на підприємстві, яке виробляє безпілотні літальні апарати для ЗСУ. У той час чоловіка саме нещодавно звільнили, тому він був ображений на колишнього роботодавця.

Львів'янин погодився за 40 тисяч доларів влаштувати вибух на підприємстві.

"За вказівками Сизова Іванов передав Борисенку саморобні вибухові пристрої, заховані у картонні упаковки "Наш сік" і чорний рюкзак Nike. Рюкзак із вибухівкою до Львова на авто привіз житель міста Суми, який не знав про злочинний план", – розповіли правоохоронці.

Львів'янин зайшов на підприємство, скориставшись магнітним ключем, якого не здав при звільненні. Рюкзак із двома пачками "соку" він поклав у гардеробній. Вибухівка мала здетонувати через дві доби. Відомо, що ввечері напередодні планованого вибуху Борисенко ще раз прийшов на підприємство, щоб покласти ще два вибухові пристрої в іншому місці. Втім, він помітив правоохоронців, тому заховав сумку з вибухівкою у дворі сусіднього будинку і втік.

Вибухівку в гардеробі підприємства завчасу виявили і знешкодили. Борисенка затримали, він погодився на співпрацю з поліцією, щоб викрити співучасників злочину. Тому він імітував закладання вибухівки для своїх кураторів. Згодом росіянин, думаючи, що завдання виконано, надіслав Борисенку 40 тисяч доларів і пообіцяв, що його переправлять на територію РФ. Львів'янину також дозволили взяти з собою ще одну особу – ним став чоловік, який також співпрацює з правоохоронними органами.

"Незаконний перетин кордону організував їм житель прикордонного села на Харківщині. Чоловік мав відвести Борисенка і товариша за своє обійстя і показати, як убрід річкою перейти кордон. Однак цей план не вдалося довести до кінця: машина, яка мала доставити Борисенка і його товариша, потрапила у ДТП", – зазначають у документах.

У понеділок, 22 липня, заступник начальника слідчого відділу СБУ у Львівській області повідомив Євгенію Іванову про підозру в держзраді, пособництві диверсії, замаху на вбивство, передачі вибухових речовин та інших важких злочинах. Щодо Борисенка слідство ще триває.