У Молдові заборонили проросійську партію «Шор».

Конституційний суд визнав, що діяльність партії не відповідає Конституції країни.

Проросійську партію «Шор» заборонили в Молдові. У понеділок, 19 червня, Конституційний суд (КС) Молдови своєю ухвалою визнав, що діяльність цієї політичної сили не відповідає Конституції республіки. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN. Для ухвалення рішення суду знадобилося десять засідань з перервою в один місяць.

Судді визнали, що партія діяла врозріз із принципами верховенства закону і загрожувала суверенітету і незалежності країни. Партію «Шор» також звинувачували у незаконному фінансуванні та діяльності на користь Росії.

З дня ухвалення цього рішення партія вважається розформованою. Жоден її документів більше матиме юридичної сили.

«Політичну партію “Шор” вважати розпущеною, будь-який акт, прийнятий після розпуску цієї партії, недійсний. Представники ПП “Шор”, які обіймають державні посади, а також посади в територіальних адміністративних одиницях, продовжать свій мандат як незалежні депутати. Водночас Міністерство юстиції має призначити комісію з ліквідації політичної партії “Шор”, яка здійснить необхідні дії щодо виключення цього формування з Реєстру юридичних осіб», – оголосив голова КС Ніколае Рошка.

Партію «Шор» очолює бізнесмен Ілан Шор, який еміґрував з країни, тікаючи від кримінального переслідування за звинуваченням в корупції. Напередодні уряд Молдови звернувся до КС з вимогою перевірити діяльність партії у листопаді минулого року. Уряд вирішив, що партія організовувала масові протести для дестабілізації ситуації в країні, причому платила їхнім учасникам за вихід на мітинги.

Як стверджував уряд, діяльність партії підпадає під статтю 41 конституції країни, згідно з якою партії та суспільно-політичні об'єднання, діяльність яких спрямована «проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності», є неконституційними.