480-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:52 За минулу добу та початок доби протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено чотири ударні іранські БпЛА «Shahed-136/131», два з них у Криворізькому районі.
09:33 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
Останніми днями тривають запеклі бої, найбільш інтенсивні з яких точаться в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.
На всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції і досягла незначних успіхів.
На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні.
09:25 Станом на 08:00 вода на р. Дніпро у створі поста «Херсон» знаходиться на рівні +0,70 м (вчора +1,09 м), повідомили в ДСНС. Підтопленими залишаються 6 населених пунктів на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території в Херсонській області, у Баштанському районі Миколаївської області – частково підтоплено 18 населених пунктів.
09:19 Сьогодні зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких один надводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
09:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 219 820 (+650) осіб,
танків – 3984 (+7) од.,
бойових броньованих машин – 7729 (+23) од.,
артилерійських систем – 3847 (+13) од.,
РСЗВ – 610 (+1) од.,
засобів ППО – 364 (+0) од.,
літаків – 314 (+0) од.,
гелікоптерів – 304 (+2) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7) од.,
крилатих ракет – 1211 (+0) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 6571 (+14) од.,
спеціальної техніки – 522 (+2) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:
116,6% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),
44,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),
109,5% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),
124,9% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),
54,8% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),
25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
34,1% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),
26,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).
09:06 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.
• Делегація, що представляла сім африканських держав, зустрілася з президентом Росії Путіним у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом України Зеленським 16 червня, щоб запропонувати загальний мирний план, зосереджений на відновленні міжнародної торгівлі.
• Кремль, ймовірно, використає цю пропозицію для сприяння російським інформаційним операціям, спрямованим на уповільнення допомоги Заходу Україні в сфері безпеки, і не продемонстрував жодного наміру суттєво брати участь у будь-якому мирному процесі.
• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин продовжував сигналізувати про свою незацікавленість у офіційному підпорядкуванні приватної військової компанії (ПВК "Ваґнера") міністерству оборони Росії.
• New York Times опублікувала рапорт, який підтверджує попередню оцінку ISW про те, що дамбу Каховської гідроелектростанції, швидше за все, зруйнували російські війська.
• Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, а українські сили, як повідомляється, здійснили локальні наземні атаки на захід і південь від Кремінної.
• Російські та українські війська продовжували обмежені обстріли в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.
• Російські війська 16 червня продовжили наступальні операції поблизу Вугледара, ймовірно, у відповідь на територіальні здобутки України в цьому районі.
• Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адміністративної межі між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.
• Російські джерела стверджують, що українські війська активізували обстріли на заході Запорізької області.
• Кремль продовжує зусилля з поступової мобілізації російської військово-промислового комплексу.
• Російські чиновники планують кілька інфраструктурних проектів, що з’єднають окуповану Запорізьку область з окупованим Кримом, щоб, ймовірно, забезпечити нові наземні лінії комунікацій для російського угруповання на півдні України.
08:57 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Протягом минулої доби противник завдав 43 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару по Янжулівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Янжулівка, Костобобрів, Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області, Чуйківка, Бачівськ, Сваркове, Атинське, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Соснівка, Іскристівщина, Волфине, Басівка, Миропілля, Степок, Краснопілля, Новодмитрівка, Велика Писарівка, Пономаренки Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.
На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки на Луганщині, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне і Серебрянка - Донецької.
На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки. Завдав авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Первомайське, Авдіївка, Веселе та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Благодатного та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області та Гаврилівки, Козацького і Комишан на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Лобкове, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області, Михайлівка, Новодмитрівка, Червноий Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.
На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту. В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку задіяно підрозділи росгвардії.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.
18.06.2023