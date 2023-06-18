480-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:52 За минулу добу та початок доби протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено чотири ударні іранські БпЛА «Shahed-136/131», два з них у Криворізькому районі.

09:33 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми днями тривають запеклі бої, найбільш інтенсивні з яких точаться в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. На всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції і досягла незначних успіхів. На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні.

09:25 Станом на 08:00 вода на р. Дніпро у створі поста «Херсон» знаходиться на рівні +0,70 м (вчора +1,09 м), повідомили в ДСНС. Підтопленими залишаються 6 населених пунктів на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території в Херсонській області, у Баштанському районі Миколаївської області – частково підтоплено 18 населених пунктів.

09:19 Сьогодні зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких один надводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:15 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 219 820 (+650) осіб, танків – 3984 (+7) од., бойових броньованих машин – 7729 (+23) од., артилерійських систем – 3847 (+13) од., РСЗВ – 610 (+1) од., засобів ППО – 364 (+0) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 304 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7) од., крилатих ракет – 1211 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6571 (+14) од., спеціальної техніки – 522 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

116,6% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

44,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

109,5% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

124,9% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

54,8% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,1% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:06 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту. • Делегація, що представляла сім африканських держав, зустрілася з президентом Росії Путіним у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом України Зеленським 16 червня, щоб запропонувати загальний мирний план, зосереджений на відновленні міжнародної торгівлі. • Кремль, ймовірно, використає цю пропозицію для сприяння російським інформаційним операціям, спрямованим на уповільнення допомоги Заходу Україні в сфері безпеки, і не продемонстрував жодного наміру суттєво брати участь у будь-якому мирному процесі. • Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин продовжував сигналізувати про свою незацікавленість у офіційному підпорядкуванні приватної військової компанії (ПВК "Ваґнера") міністерству оборони Росії. • New York Times опублікувала рапорт, який підтверджує попередню оцінку ISW про те, що дамбу Каховської гідроелектростанції, швидше за все, зруйнували російські війська. • Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, а українські сили, як повідомляється, здійснили локальні наземні атаки на захід і південь від Кремінної. • Російські та українські війська продовжували обмежені обстріли в районі Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк. • Російські війська 16 червня продовжили наступальні операції поблизу Вугледара, ймовірно, у відповідь на територіальні здобутки України в цьому районі. • Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адміністративної межі між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей. • Російські джерела стверджують, що українські війська активізували обстріли на заході Запорізької області. • Кремль продовжує зусилля з поступової мобілізації російської військово-промислового комплексу. • Російські чиновники планують кілька інфраструктурних проектів, що з’єднають окуповану Запорізьку область з окупованим Кримом, щоб, ймовірно, забезпечити нові наземні лінії комунікацій для російського угруповання на півдні України.

08:57 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: