479-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:49 Європейська конфедерація України відреагувала на заяву Путіна про те, що Володимир Зеленський є "не євреєм", а "ганьбою єврейської нації". "Ми пишаємось непохитною стійкістю нашого Президента, який захищає демократичні цінності, свободи та миролюбні права України та наших громадян... У сучасній Україні неонацизму немає. Тим паче, на державному рівні... Хочемо нагадати, що Україна є четвертою у світі країною за кількістю Праведників народів світу – 2 691 особа, за даними Яд Вашем... Саме за Президента Володимира Зеленського започатковано День українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни", – заявили у конфедерації. ЄКУ також опублікувала фотографію знищеної росіянами менори на Меморіалі "Дробицький Яр" – як ілюстрацію "так званої «денацифікації»".

15:11 У Костянтинівці внаслідок російського обстрілу поранено 57-річну жінку та 9-річну дитину. У дівчини діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла, у жінки – осколкове поранення ноги. Як повідомили у прокуратурі, внаслідок обстрілу пошкоджено 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі.

14:47 Ситуацію на шахті "Ювілейна" у Павлограді стабілізували. Трьом постраждалим надали медичну допомогу, вони перебувають у лікарні у стабільному стані. На підприємстві триває ліквідація наслідків аварії. "Робота підприємства відновиться після завершення аварійних робіт та комплексної дегазації гірничих виробок", – заявили у компанії ДТЕК.

14:20 Через підрив Каховської ГЕС національні парки "Великий Луг" і "Кам’янська Січ" перетворюються на пустелю, заявили у Міністрі захисту довкілля та природних ресурсів. Прогнозується, що площа суші на території цих парків збільшиться на тисячі гектарів – майже вдвічі. "Щоб відновити ці території до природного стану, відтворити тваринний та рослинний світ підуть десятиріччя. Наші фахівці вже працюють над розробкою таких програм та заходів", – заявив міністр екології Руслан Стрілець.

13:39 Україна перехоплює ініціативу – Росія захищається, але для нарощення потрібна далекобійна високоточна зброя дальністю 200 км, заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. "Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані", – сказав заступник міністра. Гаврилов додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків.

13:11 Росіяни розстріляли автомобіль, що рухався до села Гур‘їв Козачок на Харківщині при кордоні з Росією, – загинуло чотири людини. Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, стріляли з протитанкового ракетного комплексу. UPD. За уточненими даними, загинуло двоє людей – 52-річний чоловік та 53-річна жінка. Вони були волонтерами.

12:56 На бердянському напрямку сили оборони вибили росіян із простору між Урожайним та Новодонецьким, хоча самі поселення досі перебувають під ворогом, зазначає DeepState. Тривають бої на лінії Новодарівка–Степове.

12:24 Електроенергії, яку виробили українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає, повідомили в Міненерго. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Сумській областях, залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області, внаслідок технологічних порушень також знеструмлювали споживачів у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Експорт та імпорт електроенергії не здійснювався.

12:15 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 156 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 140 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється..

11:56 Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану, повідомили в Міненерго. Троє працівників травмовані, вони доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню. Причини надзвичайної події з’ясовують.

10:33 Станом на 08:00 вода на р. Дніпро у створі поста «Херсон» знаходиться на рівні +1,09 м (вчора +1,37 м), повідомили в ДСНС. Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1509 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території (вчора – відповідно 17 (1649) та 17).

10:01 В Україні західні винищувачі F-16 з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року, хоча українські льотчики зможуть опанувати ці літаки швидше, ніж передбачено стандартними тренувальними програмами, оцінив міністр оборони України Олексій Резніков.

09:34 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З початком українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні. На знимках видно, що в аеропорт Бердянська, це приблизно 100 км за лінією фронту, перекинуто понад 20 додаткових російських гелікоптерів. У постійній боротьбі між авіаційними заходами та контрзаходами цілком імовірно, що Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують проти наземних цілей ракети більшої дальності.

09:23 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 219 170 (+670) осіб, танків – 3977 (+12) од., бойових броньованих машин – 7706 (+23) од., артилерійських систем – 3834 (+22) од., РСЗВ – 609 (+3) од., засобів ППО – 364 (+0) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 302 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7) од., крилатих ракет – 1211 (+12) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6557 (+38) од., спеціальної техніки – 520 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

116,4% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

44,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

109,3% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

124,4% артилерійських систем (з них 3,2% за минулий тиждень),

54,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,9% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

26,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:12 Жодної підтвердженої інформації про початок реального переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі станом на 16 червня не зафіксовано, констатує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

09:09 Сьогодні зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких два надводні носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 16 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та досягли успіхів. У Генштабі України заявили, що українські війська провели успішні контрнаступальні дії на південний захід від Бахмута в районі Ступочок (приблизно 12 км на південний захід від Бахмута); на заході Донецької області біля Вугледара; у західній частині Донецької – східної Запорізької області по лінії Левадне–Старомайорське; на заході Запорізької області по лінії Новоданилівка–Роботине. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 червня, показують, що українські війська досягли незначних успіхів на північно-західній околиці Бахмута на захід від Ягідного, а російські мілблогери стверджували, що українські війська продовжували контратаки на північний захід, захід і південний захід від Бахмута. Російські мілблогери також стверджували, що українські війська продовжували атакувати російські позиції на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області, досягли успіхів у центральній Запорізькій області на південь від Гуляйполя та розпочали наступальні операції на південний захід від Оріхова.

• Російські війська 15–16 червня обстріляли Київ і Кривий Ріг із застосуванням крилатих ракет і безпілотників-камікадзе.

• Керівники семи африканських країн 16 червня зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві в рамках спільної миротворчої місії.

• Кремль стверджує, що Росія почала відповідно до раніше оголошених планів передачу (під контролем Росії) до Білорусі тактичних ядерних боєголовок.

• Деякі нинішні та колишні російські муніципальні чиновники підписали відкритий лист із закликом до російських військ повернутися до «загальновизнаних» російських кордонів через кризу, спричинену руйнуванням дамби Каховської гідроелектростанції.

• Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські й українські війська здійснили наземні удари поблизу Бахмута та на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Українські сили продовжили наземні обстріли в районі Вугледара.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адмінмежі Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, досягли успіхів на цьому напрямку.

• Міністерство оборони Росії намагається фінансово стимулювати знищення української військової техніки – ймовірно, щоби підтримати поточні зусилля з вербування.

• Російська й окупаційна влада намагається зміцнити російські наземні лінії комунікацій між Росією та окупованою Україною.

08:58 Інтенсивність бойових зіткнень і російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: