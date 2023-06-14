Трамп постав перед судом у Флориді.

Експрезидентові США висунули звинувачення в справі про таємні документи, той себе винним не визнав.

 

 

Колишнього президента США Дональда Трампа у вівторок, 13 червня, було взято під варту в будівлі суду в Маямі, де йому висунули кримінальні звинувачення в тому, що він після демісії з президентської посади незаконно зберігав документи, пов'язані з національною безпекою. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Загалом щодо Трампа було висунуто 37 пунктів кримінального звинувачення. Він не визнав себе винним за жодним з пунктів. «Ми безперечно заявляємо про невинуватість», – заявив адвоката Трампа Тодд Бланш (Todd Blanche).

 

Спеціяльний прокурор Джек Сміт, який очолює розслідування проти Трампа, звинувачує його в тому, що той ризикував секретами національної безпеки, взявши зі собою тисячі конфіденційних документів, залишаючи Білий дім у січні 2021 року. У обвинувальному висновку великого журі, опублікованому минулого тижня, йдеться про те, що документи «безсистемно» зберігалися в маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді та в гольф-клубі в Нью-Джерсі.

 

У обвинувальному висновку також стверджується, що Трамп збрехав представникам влади, які намагалися повернути документи. Окрім того, зазначається, що експрезидент вступив у змову зі своїм помічником Волтом Наутою (Walt Nauta), щоб зберегти секретні документи та приховати їх від федерального великого журі.

 

Висунення колишньому президентові федеральних звинувачень є безпрецедентним в американській історії. Обвинувальний висновок тягне за собою максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Експерти з правових питань кажуть, що докази є вагомими. За словами спецпрокурора Сміта, на Трамп чекає на «швидкий» судовий процес.

 

Наразі федеральний суддя Джонатан Гудман (Jonathan Goodman), який очолює слухання відпустив колишнього главу Білого дому без висунення йому будь-яких умов. Після засідання Трампа було звільнено з-під варти. Він виїхав до штату Нью-Джерсі, де, як очікується, зустрінеться з журналістами та публічно прокоментує звинувачення на свою адресу.

14.06.2023

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