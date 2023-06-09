Трампові висунули звинувачення в справі про таємні документи.

Експрезидента США звинувачують за 37 пунктами, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

У справі про таємні документи, виявлені в резиденції Дональда Трампа у серпні минулого року, Федеральний суд США висунув проти колишнього президента країни звинувачення за 37 пунктами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Текст звинувачення було оприлюднено судом у п'ятницю, дев’ятого червня. Серед згаданих документів були й ті, які стосуються ядерної програми США та потенційної вразливості країни у разі нападу.

У звинуваченні фігурують сім епізодів, включно з брехню під присягою та змовою з метою перешкодити правосуддю. Крім несанкціонованого зберігання секретних документів, Трампові інкримінують змову з метою перешкодити правосуддю після того, як він залишив Білий дім у січні 2021 року.

Експрезидент постане перед судом у Майамі 13 червня, напередодні свого 77-річчя. Після цього йому оберуть запобіжний захід.

Розслідування веде спеціяльно призначений незалежний прокурор Джек Сміт (Jack Smith). Звинувачення у зв'язку з неналежним поводженням із секретними паперами в резиденції Трампа висунуто і колишньому помічникові експрезидента Волту Науті (Walt Nauta).

Джек Сміт заявив, що закони, які захищають інформацію у сфері національної безпеки, мають найважливіше значення, і їхнє порушення має каратися. За словами Сміта, сторона звинувачення прагнутиме, щоб процес пройшов якнайшвидше. За найважчою із статей звинувачення Трампу загрожує до 20 років ув'язнення.

Раніше Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter: «Я ніколи б не подумав, що таке може статися з колишнім президентом Сполучених Штатів, який одержав набагато більше голосів, ніж будь-який чинний президент в історії нашої країни». Він зазначив, що вважає цей день «темним» для США.

Це вже друга кримінальна справа, порушена проти Дональда Трампа. У квітні він був звинувачений Великим журі штату Нью-Йорк у справі про сплату грошей за мовчання порноакторці Стормі Деніелс (Stormy Daniels) напередодні президентських виборів 2016 року. Судовий процес у цій справі розпочнеться у березні 2024 року.