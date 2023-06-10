Німецькі слідчі взяли польський слід вибухів на «Північному потоці».

Вони підозрюють, що Польща була центром логістики та фінансування підводної диверсійної атаки.

Німецькі слідчі взялися за відпрацювання польського сліду в справі вибухів на газогоні «Північний потік» та «Північний потік – 2» у Балтійському морі. Про це у суботу, 10 червня, повідомила газета The Wall Street Journal (WSJ). За даними видання, у німецьких слідчих з’явилися докази, які свідчать про те, що ймовірні диверсанти могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки.

WSJ посилається на результати аналізу даних з 50-футової яхти Andromeda, яка, за однією з версій, використовувалася для здійснення підриву газогонів. Слідчі повністю реконструювали двотижневий маршрут яхти, використовуючи дані з її радіо- та навігаційного обладнання, знимки зі супутників та мобільних телефонів, а також листування через електронну пошту.

Таким чином слідчі з'ясували, що яхта обійшла всі місця, де пізніше сталися вибухи. А також що судно відхилялося від курсу, щоб зайти у польські води. Також було з’ясовано, що білий фургон, який помітили камери спостереження та очевидці в німецькому порту, з якого вийшла яхта Andromeda, мав польські номерні знаки. Інші дані свідчать про те, що Польща нібито була центром логістики та фінансування підводної диверсійної атаки у вересні минулого року.

Нарізі ні німецьке Федеральне відомство з кримінальних справ (Bundeskriminalamt – BKA), ні канцелярія прем'єрміністра Польщі не відреагували на прохання журналістів прокоментувати цю інформацію.