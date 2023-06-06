Баварський музей повертає срібні вироби родичам жертв Голокосту.

Загалом до кінця року буде повернуто 111 об'єктів.

Баварський національний музей (Bayerisches Nationalmuseum) вперше після Другої світової війни повертає частину срібних експонатів зі своєї колекції спадкоємцям законних власників в Ізраїлі. Про це повідомила радіостанція Deutschlandfunk. Йдеться про вироби зі срібля, які були реквізовані у єврейських родин в часи Третього Райху.

За словами керівник відділу з вивчення історії володіння та походження об'єктів Баварського національного музею Маттіаса Веніґера (Matthias Weniger), який провів відповідну пресконференції у Тель-Авіві, загалом спадкоємцям в Ізраїлі зараз буде повернуто майже два десятки предметів. Більшість з них призначаються для проведення приватних релігійних церемоній та обрядів. Серед цінностей, доставлених із Мюнхена, є келихи для суботнього благословення – кидуша, світильники та баночки для зберігання спецій.

Минулого тижня Маттіас Веніґер уже передав два світильники єврейській родині в Гіват-Хаїмі. «Вперше за 84 роки ці світильники були знову використані під час шабату», – повідомив він, наголосивши на особливій емоційності цього моменту. Протягом цього тижня в Ізраїлі відбудуться наступні зустрічі, під час яких спадкоємцям повернуть інші об'єкти.

Як відомо, 1939 року влада Третього Райху зобов'язала євреїв у Німеччині здати всі вироби з благородних металів та ювелірні прикраси до місцевих ломбардів. З-поміж цих предметів Баварський національний музей придбав для своєї колекції понад триста об'єктів зі срібла. За словами Маттіаса Веніґера, майже дві третини власників цих предметів загинули під час Голокосту. Після закінчення Другої світової війни більшу частину речей було повернуто законним власникам або спадкоємцям, проте понад 100 об'єктів до останнього часу залишалися і виставлялися в музеї.