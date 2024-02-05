Кремль обурився висловлюваннями нової амбасадорки Ізраїлю в Росії.

У інтерв’ю російському виданню Сімона Гальперін засудила зв’язки Росії з ХАМАСом і заявила про підтримку Ізраїлем України.

 

 

Амбасадорку Ізраїлю в Москві Сімону Гальперін викликали до Міністерства закордонних справ Росії у зв'язку з «неприпустимими публічними висловлюваннями». Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Російське зовнішньополітичне відомство назвало «перекручуванням реалій» заяви амбасадорки, зроблені нею в інтерв'ю газеті «Коммерсантъ». Дипломатка розпочала роботу в Москві в січні цього року.

 

Симона Гальперін у згаданому інтерв'ю засудила візит делегації палестинського руху ХАМАС до Москви, який відбувся наприкінці жовтня 2023 року. «Російське керівництво, зокрема на президентському рівні, неодноразово констатувало, що безпека Ізраїлю є стратегічним інтересом Росії. На жаль, після 7 жовтня ми побачили, що цей принцип уже не є актуальним. Мені здається, керівництво Росії не зовсім зрозуміло, що ми потрапили до іншої, страшної реальності. ХАМАС за підтримки Ірану здійснив жорстокий, нелюдський напад. Вони спалювали будинки разом із їхніми жителями, вбивали жінок, старих та дітей... Минув якийсь час, перш ніж Росія публічно засудила цей напад, назвала його терактом і згадала ХАМАС. У вас є список терористичних організацій, заборонених у Росії. У ньому значаться і "Брати-мусульмани". Але "Хамас" – це палестинське відділення "Братів-мусульман". Чому його немає у цьому списку? Тим часом ХАМАС відкрито заявляє, що це не останнє 7 жовтня, будуть ще сьомі жовтня, ще десять таких сьомих жовтня. Вони цього не приховують, не ховаються, а навпаки, пишаються цим. То чому ж Росія не виступить не лише проти тероризму, а й проти повторення 7 жовтня?»

 

Амбасадорка також засудила російське керівництво за нешанобливе ставлення до Голокосту. «На жаль, Міжнародний день пам'яті Голокосту поки що не є офіційним днем у державному календарі РФ. Я говоритиму про це з моїми російськими колегами. І мені не дуже зрозуміло, чому міністр закордонних справ Сєргєй Лавров принижує значення цієї жахливої події», – дорікнула вона.

 

В інтерв’ю Симона Гальперін також заявила про підтримку Ізраїлем України. «Ця позиція добре відома. Ізраїль підтримував і підтримуватиме принцип територіальної цілісності та суверенітет України. Ми надаємо Україні гуманітарну допомогу, відкрили там польовий шпиталь. Ця позиція незмінна від початку бойових дій», – зазначила вона.

 

У МЗС РФ заявили, що висловлювання пані Гальперін «є вкрай невдалим початком дипломатичної місії, яка має бути націлена на розвиток двосторонніх відносин на користь народів двох країн». «Тези про те, що Голокост – це знищення лише єврейського народу, суперечать резолюції Генеральної асамблеї ООН. А міркування про необхідність змін, як було сказано Гальперін, "державного календаря" Росії, межують із втручанням у внутрішні справи», – упевнені в російському МЗС.

05.02.2024

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