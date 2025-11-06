Ізраїльський міністр Шиклі закликав євреїв залишити Нью-Йорк через обрання мером Мамдані.

Також Шиклі закликав ньюйоркських євреїв повертатися на історичну батьківщину.

Міністр Ізраїлю з питань діаспори й боротьби з антисемітизмом Аміхай Шиклі після перемоги 34-річного мусульманина-демократа Зохрана Мамдані на виборах мера в Нью-Йорку закликав євреїв, які мешкають у місті, повертатися на історичну батьківщину. Новообраного мера він звинуватив у підтримці терористичної організації ХАМАС.

«Місто, яке колись символізувало загальну свободу, передало ключі від влади прихильникові ХАМАСу, чия позиція не така вже далека від позиції фанатиків-джихадистів, які вбили три тисячі мешканців Нью-Йорка 25 років тому», – написав Шиклі на своїй сторінці на порталі X в середу, 5 листопада.

На переконання ізраїльського міністра, «Нью-Йорк вже ніколи не буде колишнім, особливо для його єврейської громади». Тому Аміхай Шиклі вважає, що її представникам варто «поважно задуматися про те, щоб зробити Землю Ізраїльську своїм новим домом». «Нью-Йорк йде з відкритими очима у прірву, в яку поринув Лондон», – додав Шиклі, очевидно, маючи на увазі те, що мером Лондона з 2016 року є мусульманин пакистанського походження Садік Хан.

З думкою Шиклі щодо Мамдані також погодився міністр національної безпеки Ізраїлю та лідер ультраправої партії «Оцма Єгудіт» («Єврейська сила») Ітамар Бен-Ґвір. «Антисемітизм здобув перемогу над здоровим глуздом. Мамдані – прихильник ХАМАСу, ворог Ізраїлю та запеклий антисеміт» – заявив він.

Відомо, що Мамдані, коментуючи військову операцію Ізраїлю в Секторі Яаза, називав чинну в Ізраїлі владу «режимом апартеїду», а самі військові дії – «геноцидом». Щоправда про ХАМАС він ніколи не висловлювався прихильно.

Зараз у Нью-Йорку мешкає близько 1,3 млн євреїв. Це найбільша єврейська спільнота у всьому світі за межами Ізраїлю.