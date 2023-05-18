Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Проти проголосували лише сенатори-комуністи.

 

 

Сенат Франції вслід за Національними зборами схвалив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це повідомив французький телеканал BFMTV з покликом на інформацію на сайті верхньої палати французького парламенту. Під час голосування у сенаті Франції перебував посол України Вадим Омельченко, якого посадили у крісло для почесних гостей.

 

Проєкт резолюції підготувала сенаторка від консервативної партії «Республіканці» Жоель Ґаріо-Майлам (Joëlle Garriaud-Maylam), яка репрезентує громадян Франції, що проживають за кордоном. За документ проголосували 327 сенаторів із 343. Проти резолюції виступили 16 сенаторів, які головним чином належать до фракції комуністів.

 

У резолюції зізнається, що голод, депортації та методичне винищення мільйонів українців у 1932–1933 роках були штучно спричинені радянською владою та націлені на знищення української ідентичності. «Оприлюднення звірств і страждань, які переніс український народ, є частиною боротьби проти забуття, за встановлення відповідальності та законних компенсацій, а також проти повторення таких трагедій у майбутньому», – наголошується в документі.

 

Резолюція закликає «уряд Франції офіційно визнати голод, депортацію та винищення, методично організовані радянською владою проти мільйонів українців у 1932 та 1933 роках, геноцидом» та публічно засудити його.

 

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Сенату Франції історичним. «Я вдячний усім сенаторам, які ініціювали та підтримали цю резолюцію. Це ще один важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам'яті мільйонів замучених голодом українців», – написав він у Twitter.

 

Раніше, наприкінці березня, резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом підтримала нижня палата французького парламенту – Національні збори. У середині грудня 2022 року подібне рішення ухвалив Європарламент. Наприкінці листопада німецький Бундестаг також визнав Голодомор геноцидом.

18.05.2023

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