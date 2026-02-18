Франція відпустила танкер російського «тіньового флоту».

Проте на компанія-власника накладено багатомільйоний штраф за порушення санкцій ЄУ.

 

 

Затриманий владою Франції нафтовий танкер Grinch, який належить до російського «тіньового флоту», зможе залишити французькі територіальні води після сплати штрафу в розмірі кількох мільйонів євро, накладеного французьким судом. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомило міжнародне французьке радіо RFI з покликом на заяву французького уряду.

 

«За обхід європейських санкцій доводиться платити. Росія більше не зможе безкарно фінансувати свою війну за допомогою "тіньового флоту" біля наших берегів», – написав на платформі X міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро  (Jean-Noël Barrot).

 

Судно Grinch було затримане французькими правоохоронцями у Середземному морі 22 січня. Французька влада повідомила тоді, що, за їхніми даними, танкер, внесений до санаційного списку Європейської Унії, Сполучених Штатів і Великої Британії в липні 2025 року. Танкер возив російську нафту під фальшивим прапором Коморських Островів, а всі члени екіпажу – громадяни Індії. Після захоплення судно з кінця січня перебувало під арештом у середземноморському порту Фос-сюр-Мер.

 

Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова запевняла, що будь-який зв'язок танкера Grinch з Росією відсутній. Водночас вона наголосила, що Москва вважає «неприйнятними посягання на свободу судноплавства».

 

Через тиждень після затримання танкера  президент Франції Емманюель Макрон повідомив українську владу, що буде змушений відпустити судно через особливості національного законодавства. Він уточнив, що планує змінити нормативи так, щоби надалі затримані танкери залишалися під арештом.

18.02.2026

