У Росії каратимуть за заперечення «геноциду радянського народу».

Нижня палата російського парламенту – державна дума – на засіданні у вівторок, 24 березня, одностайно схвалила законопроєкт № 1138193-8 про введення до Кримінального кодексу трьох нових складів злочинів: «за заперечення чи схвалення геноциду радянського народу нацистами у роки Великої Вітчизняної війни», знищення або осквернення поховань та меморіальних об'єктів, присвячених його жертвам, а також образу їхньої пам'яті. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

Автори законопроєкту пояснюють необхідність запровадити таке покарання через «зростання числа спроб фальсифікації історії та виправдання нацистської ідеології». «В умовах, коли західні політики намагаються переписати історію і викреслити правду про героїчний подвиг багатонаціонального радянського народу, про ту страшну ціну, яку заплатили наші батьки та діди за перемогу над фашизмом, щоб ті ж європейці жили не під п'ятою нацистів, важливо робити все для захисту історичної пам'яті», – сказав, коментуючи закон, голова держдуми В'ячеслав Володін.

Депутати схвалили законопроєкт одразу в другому та третьому, заключному, читанні. Перше читання відбулося ще 26 лютого.

До другого читання було внесено поправку, яка поширює кримінальну відповідальність «за знищення, ушкодження чи осквернення поховань жертв геноциду радянського народу» також і на поховання, розташовані за межами Росії.

Поправки вносяться до статті 243.4. кримінального кодексу Російської Федерації, у якій прописано відповідальність за осквернення військових поховань, і навіть у статтю 354.1 КК РФ «Реабілітація нацизму». Ці статті передбачають покарання у вигляді мільйонних штрафів та позбавлення волі на строк до 5 років.

Закон набуде чинності через 10 днів після того, як його підпише президент РФ.