У Росії каратимуть за заперечення «геноциду радянського народу».

Відповідний законопроєкт держдума РФ схвалила зразу в другому і третьому читаннях.

 

 

Нижня палата російського парламенту – державна дума – на засіданні у вівторок, 24 березня, одностайно схвалила законопроєкт № 1138193-8 про введення до Кримінального кодексу трьох нових складів злочинів: «за заперечення чи схвалення геноциду радянського народу нацистами у роки Великої Вітчизняної війни», знищення або осквернення поховань та меморіальних об'єктів, присвячених його жертвам, а також образу їхньої пам'яті. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

 

Автори законопроєкту пояснюють необхідність запровадити таке покарання через «зростання числа спроб фальсифікації історії та виправдання нацистської ідеології». «В умовах, коли західні політики намагаються переписати історію і викреслити правду про героїчний подвиг багатонаціонального радянського народу, про ту страшну ціну, яку заплатили наші батьки та діди за перемогу над фашизмом, щоб ті ж європейці жили не під п'ятою нацистів, важливо робити все для захисту історичної пам'яті», – сказав, коментуючи закон, голова держдуми В'ячеслав Володін.

 

Депутати схвалили законопроєкт одразу в другому та третьому, заключному, читанні. Перше читання відбулося ще 26 лютого.

 

До другого читання було внесено поправку, яка поширює кримінальну відповідальність «за знищення, ушкодження чи осквернення поховань жертв геноциду радянського народу» також і на поховання, розташовані за межами Росії.

 

Поправки вносяться до статті 243.4. кримінального кодексу Російської Федерації, у якій прописано відповідальність за осквернення військових поховань, і навіть у статтю 354.1 КК РФ «Реабілітація нацизму». Ці статті передбачають покарання у вигляді мільйонних штрафів та позбавлення волі на строк до 5 років.

 

Закон набуде чинності через 10 днів після того, як його підпише президент РФ.

 

24.03.2026

До теми

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Бесіди батька авангардного кіно
28 березня о 16:00 у Jam Factory Art Center заплановано презентацію книжки «Йонас Мекас. Розмови з кінорежисерами», кінопоказ і публічну дискусію, присвячену незалежному кінематографу.
22.03.26 | | Штука
Прем’єра вистави «Коляда проти імперії»
«Коляда проти імперії» на Камерній сцені Театру ім. Марії Заньковецької спирається на матеріали спецоперації КДБ «Блок» 1972 року, під час якої відбулися масові арешти діячів дисидентського руху.
21.03.26 | | Штука
Буддійський монах
Василь МАХНО
І бачим як пастух жене корову, як поспіша мураха в дім чи з дому їй знаним шляхом – нам це все відомо і одночасно, знаючи – не знаєм.
21.03.26 | | Дискурси
Дрогобич: нез’ясований випадок
Петро Прокоп’як
Є місця і моменти, відведені для проживання в певнім «відгалуженні часу». Треба бути пильним, відкритим до сприйняття цієї одноразовості...
20.03.26 | | Дискурси
Час як ключ геополітики
Олександр ФІЛЬЦ
Саме в Україні, у зоні найбільшої напруги, сьогодні народжуються нові правила, які завтра можуть бути названі новим «міжнародним порядком».
19.03.26 | | Дискурси
Вечірні екскурсії у Музеї Крушельницької
Це подорож у часі, де крізь напівтемряву залів постає образ великої української оперної діви — Соломії Крушельницької, і можна довідатися про її тріумфи на найкращих сценах світу, а також про особисті сторінки життя, сповнені відваги й натхнення.
18.03.26 | | Штука
Справжня втеча з Бригідок
Юрій Винничук
Фільмів на тему «втеча з тюрми» знято безліч. Більшість із них – літературні фантазії. А от ця втеча була насправді. 1939 року з Бригідок втекло троє оунівців
18.03.26 | | Дискурси
«Кассандра» Лесі Українки: книга Сивілли
Тамара Гундорова
В підґрунті «Кассандри» Лесі Українки – її персональна історія, але в ній подано загальнолюдський характер жінки-митця
17.03.26 | | Дискурси

