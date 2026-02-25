У Лувру тепер новий директор.

Попередня керівниця подала до демісії через нещодавні пограбування знаменитого паризького музею.

У Луврі, найбільш відвідуваному музеї Франції та світу, – новий директор. У середу, 25 лютого, президент Емманюель Макрон призначив на цю посаду Крістофа Лерібо (Christophe Leribault), який раніше очолював Версальський палацовий комплекс. Про це повідомив телеканал Euronews. Напередодні попередня керівниця знаменитого паризького музею Лоранс де Кар (Laurence des Cars) подала до демісії.

Зміна керівництва пов'язана з нещодавнім пограбуванням Лувру та хвилею критики на адресу де Кар, яку Рахункова палата Франції та працівники музею звинувачували у поганому управлінні, незадовільному залагодженні безпеки експозицій та умов праці колективу.

Лерібо 62 роки, він досвідчений музейний керівник, має за плечима, крім Версалю, роботу в Пті-Палі та музеї Орсе. А в самому Луврі 2006 року Лерібо відповідав за департамент графічного мистецтва.

У своїй заяві міністерство культури Франції наголосило на «великому досвіді на чолі великих установ» Крістофа Лерібо та уточнило, що він надасть пріоритет зміцненню безпеки будівель Лувру, його колекцій, відвідувачів та персоналу, а також «відновленню клімату довіри». «Зміна директора дозволить музею відкрити новий розділ у своїй історії», – стверджується в заяві.