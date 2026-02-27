Шведські військовики знешкодили російський дрон, який наблизився до французького авіаносця.

Влада Швеції проводить розслідування, щоб з’ясувати обставини порушення повітряного простору.

Шведські військовики виявили й знешкодили за допомогою системи радіоелектронної боротьби підозрілий дрон, який залетів у акваторію порту в Мальме. Про це повідомила шведська газета Svenska Dagbladet з покликом на заяву прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона (Ulf Kristersson). За словами керівника шведського уряду, дрон наближався до французького авіаносця Charles De Gaulle.

Інцидент стався ще в середу, 25 лютого, проте відомо стало про нього лише тепер. Шведським військовикам вдалося зупинити безпілотник за 13 кілометрів від авіаносця.

Ульф Крістерссон вважає, що цей дрон був російським. «Ймовірно, це російський безпілотник. Зараз ми розслідуємо це детальніше, але є багато доказів, які свідчать про це. Це серйозно, але не несподівано», – сказав він журналістам під час відвідування французького авіаносця.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Pål Jonson) також заявив, що безпілотник, ймовірно, був російським. Як припустили журналісти шведської телерадіокомпанії SVT, дрон був запущений з російського корабля, який перебував у протоці Ересунн.

Офіційний представник генерального штабу збройних сил Франції полковник Ґійом Верне (Guillaume Vernet), коментуючи інцидент, зазначив, що авіаносець Charles De Gaulle має власні засоби захисту від дронів. «Однак коли авіаносна група входить до суверенних вод партнера, як у даному випадку, вона приймає захист приймаючої країни», – пояснив він.

Влада Швеції наразі проводить розслідування, щоб з’ясувати обставини порушення повітряного простору країни.

Авіаносець Charles De Gaulle прибув до Мальме 25 лютого для участі в навчаннях НАТО. Пол Йонсон повідомив, що на період перебування авіаносця у Швеції вжито «особливих заходів безпеки».