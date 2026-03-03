Макрон оголосив плани щодо нарощування ядерного потенціалу Франції.

Він заявив про введення в дію доктрини «просунутого ядерного стримування».

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у понеділок, другого березня, про введення в дію доктрини «просунутого ядерного стримування». Виступаючи на базі ВМФ в Іль-Лонг у Бретані, він обґрунтував доцільність нової доктрини тим, що «світ стає жорсткішим, що підтверджують події останнього часу».

«У годину, коли звичні підвалини захиталися, а противники набувають зухвалості, ядерне стримування має залишатися непорушною основою Франції», – процитувала слова французького президента газета Le Monde.

Тож на тлі стратегічної нестабільності в світі Франція, за його словами, збільшить свій ядерний арсенал, а також розширить співпрацю в сфері ядерного стримування з іншими європейськими країнами. Відомо, що вже вісім європейських країн дали свою згоду брати участь у просунутому ядерному стримуванні, яке пропонує Франція: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція і Данія.

Причиною такого рішення Макрон назвав, зокрема аґресивну війну Росії проти України, зростання військової могутності Китаю та зміну пріоритетів оборонної політики США. «Так, ми зараз переживаємо період геополітичних потрясінь, сповнених ризиками, і наші співгромадяни повністю усвідомлюють це. Цей період виправдовує посилення нашої моделі. Росія веде повільну та жорстоку війну проти сусідньої України, що, як визначив наш національний стратегічний звіт, становить поважну загрозу для нашої Європи. Ця ж Росія підтримує ревізіонізм, жорстокий імперіалізм і, вже маючи величезний ядерний арсенал, продовжує розробляти нову зброю», – застеріг Макрон.

Французький президент не виключив можливості за певних обставин розміщення французької ядерної зброї в інших країнах. Водночас Макрон наголосив, що згідно з Конституцією Франції «остаточне рішення» щодо застосування ядерної зброї «належить ексклюзивно президентові республіки». Також, за його словами, Франція збільшить кількість своїх ядерних боєголовок і не буде офіційно повідомляти, до якого обсягу. Наразі, за офіційними даними, Франції диспонує згрубша 300 ядерними боєголовками.

Нагадаємо, що минулого тижня представники російської влади звинуватили Францію та Велику Британію у прагненні передати Україні компоненти для виробництва ядерної зброї. Усі три країни спростували ці твердження.