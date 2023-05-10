У Мостиськах демонтували плити на кладовищі енкаведистів.

 

Комунальники у Мостиськах демонтували бетонні плити на кладовищі енкаведистів та комуністичних партійних діячів, що в центрі міста на вулиці Міцкевича. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації у середу, 10 травня, розповіли, що незабаром проведуть ексгумацію решток тіл.

 

 

«Рішення "Про демонтаж пам'ятників тоталітарного режиму" ухвалив виконком Мостиської міської ради. Ділянку підготували для проведення ексгумаційних робіт та перепоховання на кладовище по вулиці Галицькій», – зазначили у прес-службі ЛОВА.

 

Кладовище енкаведистів та комуністів у Мостиськах виникло наприкінці 40-х років XX століття. Там ховали представників радянських органів влади, військових, які загинули у боях з Українською повстанською армією.

 

Нагадаємо, що на Марсовому полі у Львові проводять ексгумацію поховань членів НКВС. Станом на 2 травня дослідники знайшли рештки 187 тіл.

 

10.05.2023

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