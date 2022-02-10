«Локальна історія» опублікувала штат Управління НКДБ Дрогобицької області навесні 1941 року.

«Локальна історія» вперше оприлюднила «Штатний розпис співробітників Управління НКДБ Дрогобицької області» станом на 25 квітня 1941 року. Це перша з серії публікацій, що є результатом кількарічної пошукової роботи в архівах радянських спецслужб.

За неповні два роки першої радянської окупації на теренах створеної у грудні 1939 року Дрогобицької області, з-посеред інших державних органів влади,було сформовано мережу інституцій (від центрального рівня до районних та міських) Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР, – розповіли автори проєкту. – У лютому 1941 року його на всесоюзному рівні було поділено на власне НКВС та Народний комісаріат державної безпеки (НКДБ).

«В той час як у юрисдикції НКВС залишилися оперативні (внутрішні), конвойні, прикордонні війська, частини і підрозділи охорони в'язниць і таборів (ГУЛАГів), міліція, частини місцевої протиповітряної оборони та пожежної охорони, до компетенції НКДБ належали розвідка, контррозвідка, охорона державних інституцій. Каральну складову ж діяльності радянських органів на Дрогобиччині забезпечували п’ять місцевих в'язниць: у Перемишлі, Добромилі, Самборі, Стрию та Дрогобичі», – зазначено у публікації.

Матеріал – з архіву управління МВС Львівської області, з фонду № 9, справи № 171 «Штатна розстановка управління міліції, міськрайорганів міліції УНКВС Дрогобицької області». Загалом подано інформацію про 210 осіб, із зазначенням посад, звань, стажу роботи у радянських органах держбезпеки, років народження.

Нагадаємо, раніше у межах дослідницького проєкту у журналі опублікували «Список справ тюремного відділення УНКВС Львівської області» станом на 29 березня 1941 року – імена, прізвища та посади працівників трьох львівських тюрем («Замарстинівської», «На Лонцького» і «Бригідок») та в’язниці у Золочеві.

Фото localhistory.org.ua