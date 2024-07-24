На будівництво крематорію у Львові беруть кредит.

Візуалізація проєкту крематорію, який планують збудувати у Львові

Львівське комунальне підприємство «Муніципальна обрядова служба» візьме кредит на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря. Відповідне рішення сьогодні підтримала сесія Львівської міської ради голосами 37 депутатів.

«У 2021 році ЛКП "Муніципальна обрядова служба" отримало функції замовника будівництва будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у місті Львові. Відтак з метою будівництва будівлі крематорію ЛКП планує отримати кредит у розмірі не більше 60 млн грн у формі невідновлюваної кредитної лінії в одному з державних банків, який готовий надати пільговий кредит за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Вибір банку та текст договору буде погоджуватися з депутатами», – доповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

Візуалізація проєкту крематорію, який планують збудувати у Львові

За його словами, необхідність крематорію у Львові є актуальною з кількох причин. Зокрема:

1. обмеженість місця на кладовищах.

Львів має обмежені площі для нових кладовищ, а розширення наявних кладовищ є проблематичним через щільну забудову міста та обмежену доступність землі;

2. кремація є більш екологічним варіантом, ніж традиційне поховання, вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря;

3. поховання урни з прахом є дешевшим варіантом у порівнянні з традиційним похованням.

Нагадаємо, проєкт будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря було обрано на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі у 2021 році. Переможцем конкурсу обрали проєкт авторського колективу: Павло Заботін, Любов Копейкіна, Віктор Копейкін, Олена Кобец. Це команда архітекторів родом із Маріуполя, що веде професійну діяльність у Берліні.

Візуалізація проєкту крематорію, який планують збудувати у Львові

За описом авторів, у проєкті акцентують увагу на останньому шляху людини, яким сенсом він наповнений та що відчувають близькі покійного у момент прощання. Архітектурною концепцією комплексу передбачається створення відкритої площі в центрі ділянки, яка є об’єднавчим елементом між крематорієм та колумбарієм. Об'єм крематорію вирішено у вигляді одноповерхової будівлі у формі квадрата, оздобленого цеглою. При цьому об'єм колумбарію на генплані є дзеркальним відображенням об'єму крематорію, що створює комплексну структуру двох збалансованих між собою аскетичних об'ємів у відкритому просторі площі. Крім того, в проєкті автори закладали рішення щодо екологічності, зокрема використання місцевих будівельних матеріалів, елементів альтернативної енергії та повторне використання дощової води.