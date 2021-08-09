Польща закупить медичного обладнання для лікарні у Мостиськах на 28 тисяч євро.

 

До кінця 2021 року у міській лікарні Мостиськ встановлять сучасне медичне обладнання. На його закупівлю Міністерство закордонних справ Польщі виділило 28 тисяч євро, повідомила пресслужба Генерального консульства Республіки Польща у Львові.

 

 

У суботу, 7 серпня, була укладена тристороння угода про впровадження проєкту «Польська допомога», яку підписали Генеральна консулка Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкєвіч, президент Мостиського відділення «Товариства польської культури Львівщини» Генріх Ільчишин та голова Мостиської ОТГ Мирослава Пельц.

 

«Метою проєкту є покращення якості медичної допомоги мешканцям Мостиськ шляхом оснащення міської лікарні найнеобхіднішим операційним обладнанням та обладнанням для перинатальної допомоги», – повідомили у Генеральному консульстві Польщі у Львові.

 

До кінця цього року лікарня придбає неонатальний пульсоксиметр, глюкометр, реанімаційний столик, маски для вентиляції легень, набір операційних інструментів та світильник для операційної.

 

 

Еліза Дзвонкєвіч зазначила, що Польща зацікавлена співпрацею з Мостиськами, оскільки їх пов’язують культурні та економічні зв’язки, а значна частина мешканців цієї громади – поляки за походженням.

 

Фото facebook.com/PLinLviv, facebook.com/Mostyskamr

09.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Перерви в навчанні допомагають запам’ятовувати
Триваліші паузи у процесі навчання зумовлюють стабільну схему мозкової активності.
09.08.21 | | Наука
«З широко заплющеними очима»: ссавці снять про світ, в який вони потраплять
Сітківка мишей продукує візуальні сигнали ще перед тим, як тварини прозріють. Це нагадує сон про те, що ви побачите у світі, до того, як ваші очі відкриються.
07.08.21 | | Наука
Чи США потребує правди про лабораторний витік
Голман Дженкінс
Більшість урядів, не кажучи вже про ВООЗ, воліють, щоби таємниця походження ковіду залишалася таємницею. Але ще буває джокер
07.08.21 | | Дискурси
"Безглуздий" Всесвіт Стівена Вайнберґа
Ден Фолк
Суперечливе висловлювання покійного Нобелівського лауреата досі непокоїть учених і вірян.
06.08.21 | | Наука
Хто страшніший: сатана чи Росія?
Юстина Добуш
Не знаю, як вас, віряни, але мене щупальця Росії на Галичині лякають на порядок більше, ніж сатана
06.08.21 | | Дискурси
Кілька слів розкажуть про твою креативність
Швидкий тест на слова визначає схильність до дивергентного мислення.
06.08.21 | | Наука
Улла Кріґул у Львові
Марія Сидорак
Екватором Третьої львівської органної резиденції став концерт органістки, яка напружено працювала з усіма учасниками впродовж майстер-класів – Улли Кріґул із Естонії.
06.08.21 | | Штука
Знов про львівське москвофільство
Ілько ЛЕМКО
Московський резидент Киріяк Ісарович значно переоцінив людяність і вдячність московітів: в Кремлі йому «і буханця хліба нам не дали»
05.08.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.