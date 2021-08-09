Польща закупить медичного обладнання для лікарні у Мостиськах на 28 тисяч євро.

До кінця 2021 року у міській лікарні Мостиськ встановлять сучасне медичне обладнання. На його закупівлю Міністерство закордонних справ Польщі виділило 28 тисяч євро, повідомила пресслужба Генерального консульства Республіки Польща у Львові.

У суботу, 7 серпня, була укладена тристороння угода про впровадження проєкту «Польська допомога», яку підписали Генеральна консулка Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкєвіч, президент Мостиського відділення «Товариства польської культури Львівщини» Генріх Ільчишин та голова Мостиської ОТГ Мирослава Пельц.

«Метою проєкту є покращення якості медичної допомоги мешканцям Мостиськ шляхом оснащення міської лікарні найнеобхіднішим операційним обладнанням та обладнанням для перинатальної допомоги», – повідомили у Генеральному консульстві Польщі у Львові.

До кінця цього року лікарня придбає неонатальний пульсоксиметр, глюкометр, реанімаційний столик, маски для вентиляції легень, набір операційних інструментів та світильник для операційної.

Еліза Дзвонкєвіч зазначила, що Польща зацікавлена співпрацею з Мостиськами, оскільки їх пов’язують культурні та економічні зв’язки, а значна частина мешканців цієї громади – поляки за походженням.

Фото facebook.com/PLinLviv, facebook.com/Mostyskamr