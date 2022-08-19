З Марсового поля у Львові перепоховають останки військових радянської армії.

Виконком Львівської міськради ухвалив рішення перепоховати останки військовослужбовців радянської армії періоду Другої світової війни із Марсового поля на вулиці Мечникова, - повідомляє пресслужба міськради. За офіційними даними, на Марсовому полі похована 3491 особа.

Відповідно до рішення, на цьому місці облаштують Меморіальний комплекс Героїв України на спомин про українських військових, які віддали своє життя за незалежність України.

"Марсове поле є пам’яткою історії від 1972 року. Офіційно вважається, що тут поховані військові, які загинули під час Другої світової війни. Проте більша їх частина загинула в період з 1944 до 1950 року під час каральних операцій НКВС проти українців на Галичині.

Архітектурне вирішення меморіалу – це чергування смуг чорного та червоного граніту, що мало б символізувати “георгієвську” стрічку. Очевидно, що такі символи не можуть існувати зараз та бути поряд з похованнями закатованих жертв Замарстинівської в’язниці, воїнів УПА та новітніх героїв", – говорить начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.