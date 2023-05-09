441-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:32 Найбільший німецький концерн з виробництва зброї Rheinmetall планує виробляти в Україні танки, ППО, зенітні системи і боєприпаси, повідомляється на сайті компанії.
09:29 Військовий полігон у Воронезькій області під ранок зазнав атаки двома безпілотників, від вибуху постраждали півтора десятка військовослужбовців, повідомляють російські видання Baza і Astra.
09:22 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент Росії Путін відмовився використати своє звернення до Дня перемоги, щоб внести будь-які суттєві зміни в риторику, і повторив існуючі наративи, готуючись до тривалої війни та представивши Росію як успішну у протистояння всьому Заходу.
• Крім того, Путін намагався використати святкування Дня перемоги, щоб згуртувати партнерів із СНД, багато з яких з лютого 2022 року прагнуть зменшити свою залежність від Кремля.
• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин, ймовірно, скористався святом Дня перемоги як можливістю висміяти Путіна та поставити під сумнів його судження в одному з найбільш прямих викликів Путіну на сьогоднішній день. Під час обговорення дефіциту боєприпасів і майбутніх перспектив Росії в Україні Пригожин згадав фігуру "щасливого дідуся", який "думає, що він хороший", а "дід" виявляється "кінченим мудаком". Пригожин також зазначив, що неназвані фігури (ймовірно, йдеться про Путіна та високопосадовців російського міноборони) повинні припинити красуватися на Красній площі. Ймовірно, Прігожин має на увазі Путіна, якого часто називають «дідом» (точніше "бункерний дід" або "дід-бункер"); раніше Прігожин нападав на інших російських високопоставлених чиновників і офіцерів по іменах, але не робив цього проти Путіна, намагаючись за допомогою подібних риторичних трюків, навпаки, підвищити авторитет Путіна.
• Прігожин заявив, що ПВК "Ваґнер" не відійде з Бахмута до 10 травня, незважаючи на те, що міністерство оборони Росії не змогло закрити заявлений "дефіцит снарядів".
• Відмова Прігожина виконати погрозу про відступ, яку він зробив 5 травня, свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від російського міноборони.
• Прігожин продовжував звинувачувати інші російські іррегулярні формування у великих втратах і повільних темпах просування в Бахмуті, щоб виставити "Ваґнера" як єдину компетентну силу, що діє в цьому районі.
• Російські війська в ніч з 8 на 9 травня завдали чергової масштабної серії ракетних ударів по Україні.
• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
• Російські війська продовжували досягати незначних успіхів у Бахмуті та продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка–Донецьк.
• Українські сили, ймовірно, домоглися додаткових незначних успіхів під час нещодавньої контратаки на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, говорять про те, що українські сили, ймовірно, продовжили незначне просування на північ від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) в районі, де, за оцінкою ISW, українські сили вели обмежену контратаку станом на 30 квітня. Раніше ISW оцінювала, що повідомлення про українські контратаки в усій Донецькій області, мабуть, є частиною тривалої схеми локальних і обмежених контратак.
• Російські війська обстріляли українські позиції на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.
• Глава Чечні Рамзан Кадиров відкрив нове військове містечко для полку спеціального призначення "Север Ахмат" в Республіці Чечня.
• Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати цивільних осіб глибше на окуповану Росією територію.
09:12 У Дніпропетровській області під час нічної атаки окупантів українські військові збили 3 ударних дрони типу "Шахед", повідомив голова Обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, та, нажаль, маємо і влучання. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору.
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснив 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне - Донецької.
На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області.
На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу. Обстріляв населені пункти Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі та Антонівка, Молодіжне і Зеленівка Херсонської області.
У Енергодарі російські окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено.
Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.
Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.
Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них - типу "Шахед".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.
10.05.2023