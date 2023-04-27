Американських дипломатів не пустили в ізолятор до Евана Ґершковіча.

МЗС Росії пояснило це кроком у відповідь за те, що російських журналістів не пустили до Нью-Йорка.

 

 

Міністерство закордонних справ Росії відхилило запит амбасади Сполучених Штатів на консульське відвідування 11 травня американського журналіста, кореспондента газети The Wall Street Journal Евана Ґершковіча (Evan Gershkovich), заарештованого у справі про шпигунство. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Як заявили в російському зовнішньополітичному відомстві, це «захід у відповідь» на те, що російським журналістам не видали американських віз для поїздки на засідання Ради безпеки ООН разом з міністром закордонних справ РФ Лавровим. Про це представники міністерства повідомили у ноті амбасаді США у Москві.

 

«В опрацюванні наразі перебувають й інші можливі заходи у відповідь, про які американська сторона буде належним чином повідомлена», – додали в МЗС.

 

Влада США раніше відмовилася видати візи російським журналістам, які збиралися 23 квітня вилетіти до Нью-Йорка, щоб висвітлити роботу Лаврова в Раді безпеки ООН. Тоді Лавров заявив, що влада Росії «не забуде і не пробачить» того, що трапилося. Після цього російське дипломатичне джерело повідомило державним медіа, що не повинно бути «жодних сумнівів, що американські журналісти відчують на собі весь дискомфорт і незручність».

 

Нагадаємо, що журналіста The Wall Street Journal Евана Ґершковіча затримали наприкінці березня в Єкатеринбурзі. 30 березня його помістили під варту у СІЗО «Лефортове» у Москві. Після цього представники влади США неодноразово скаржилися, що американським дипломатам у Москві не дають консульського доступу до журналіста. Амбасадор США у Москві Лінн Трейсі (Lynne Tracy) вперше відвідала журналіста у «Лефортово» щойно 17 квітня.

 

Держдепартамент США оголосив Ґершковіча «неправомірно затриманим», що потенційно відкриває шлях для обміну. Адвокати журналіста розраховують, що його обміняють на когось із росіян, які перебувають в ув'язненні за кордоном.

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