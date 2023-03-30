Суд у Росії заарештував американського журналіста з The Wall Street Journal.

Евана Ґершковіча звинувачують у шпигунстві.

Лефортівський суд Москви за клопотанням слідства відправив під арешт кореспондента московського бюро видання The Wall Street Journal Евана Ґершковіча (Evan Gershkovich). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Журналіста затримали співробітники ФСБ, звинувативши його у шпигунстві.

У Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ РФ розповіли, що журналіста нібито «взяли на місці злочину». Затримання відбулося в Єкатеринбурзі. «Діючи за завданням американської сторони, затриманий здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу», – стверджують в ЦГЗ ФСБ.

Еван Ґершковіч своєї провини, звісно, не визнає. Адвокат Данило Берман, з яким укладено угоду на захист Гершковіча, розповів журналістам, що до підзахисного його не допустили. А справа проходить під грифом «цілком таємно».

Суд, який проходив у закритому режимі, вирішив присудити громадянину США Ґершковічові як запобіжний захід тримання під варту терміном до 29 травня 2023 року. Як зазначили у суді, затриманий підозрюється вчиненні злочину за статтею 276 КК РФ («Шпигунство). За цією статтею американцеві загрожує покарання до 20 років позбавлення волі.

Попередньо відомо, що американського журналіста запроторять до СІЗО «Лефортово», де спочатку він перебуватиме на карантині. Після цього його помістять у спільну камеру.

Газета The Wall Street Journal опублікувала заяву щодо арешту свого працівника. У ній наголошується, що «WSJ категорично заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення репортера Евана Ґершковіча». «Ми солідарні з Еваном та його родиною», – заявляє WSJ.



Видання повідомляє, що Еванові Гершковічу 31 рік і що він працює репортером у Росії з 2017 року. До роботи в Московському бюро він писав для Agence France-Presse та англомовної газети Moscow Times.

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» (RSF) розповіла, що Ґершковіч «розслідував діяльність військової компанії "Вагнер", яка відіграє помітну роль у війні Росії проти України». RSF висловила стурбованість, що цей арешт «виглядає як помста».

На арешт негайно відреагували й у Білому дому. «Ми рішуче засуджуємо затримання пана Ґершковіча. Полювання на американських громадян з боку російського уряду є неприйнятним», – заявила речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre). Вона розповіла, що президент Джо Байден був поінформований про затримання пана Гершковича,

Державний секретар Ентоні Блінкен в окремій заяві наголосив, що США прагнуть негайного доступу працівників консульства в Москві до пана Ґершковіча, щоб вони могли надати відповідну підтримку. «Ми рішуче засуджуємо триваючі спроби Кремля залякувати, репресувати та карати журналістів і представників громадянського суспільства», – сказав пан Блінкен.