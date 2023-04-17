Не зливом єдиним

Поки підліток-переросток Тейшейра завдавав репутаційних збитків американським спецслужбам, оприлюднивши секретні матеріали, адекватніша частина людства готувалася до збільшення кількості «хороших росіян» з номерами 200.

Плани тижня

Останнє інтерв’ю секретаря Ради національної безпеки і оборони можна було б описати прислів’ям «не спіши поперед батька в пекло». Поспіхунам і диванним аналітикам Данілов пояснив: «Коли будуть відбуватися ті чи інші військові дії на фронті – про це знає наша сторона, наша сторона ухвалює рішення, наші військові на чолі з Головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення й остаточний варіант наших дій в тій чи іншій ситуації. І коли хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки, знає набагато більше, ніж вузьке коло осіб, які беруть у цьому участь… Зараз дуже багато експертів з’явилося, які починають тлумачити те, до чого вони не мають жодного відношення. Те, що стосується стратегічних питань – це дуже обмежене коло осіб, рішення буде ухвалюватися з урахуванням всіх обставин, які будуть на той час».

Кількома днями раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що контрнаступ ЗСУ почнеться вже найближчим часом і злив, як і будь-що інше, «не вплине і не змінить наші плани». Те саме американським журналістам заявив очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Згадані розголошені Тейшейрою документи містять у собі інформацію, з якої випливає, що американські «тайняки» зі стриманим скепсисом ставляться до майбутнього наступу ЗСУ. Але варто згадати, що в лютому минулого року ті самі спецслужби запас міцності українців оцінювали в три-п’ять днів, після яких Кив буде окуповано росіянами й Україна припинить своє існування.

Повернення тижня

Протягом дня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення виплат для військових у 30 тисяч, а потім народний депутат Володимир Цабаль із фракції «Голосу» (кажуть, нібито без погодження з рештою команди Святослава Вакарчука) вніс блокуючу постанову з пропозицією скасувати це рішення, бо у бюджеті, за підрахунками Цабаля, на доплати немає грошей.

Нагадаємо, що уряд змінив підхід до нарахування додаткових грошових виплат військовослужбовцям тилових підрозділів з 1 лютого поточного року. Тоді 100 тисяч гривень для бійців на передньому краї збереглися, але скасували надбавки тим, хто не бере участі в боях. Тепер відритими питаннями є, чи підпише депутатську ініціативу Президент Зеленський; а якщо підпише, то де візьмуться гроші (міністр оборони Рєзніков якось казав, що з лютого бюджет на «тиловиках» зекономив 100 мільярдів) на доплати. За підрахунками голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в державній скарбниці грошей «на 30 тисяч» вистачить – опозиція з «Європейської солідарності» стверджує протилежне. У парламенті й Кабміні думають і рахують гроші.





Скорочення тижня

Мало хто сумнівався, що новий міністр освіти і науки оперативно запропонує суспільству щось резонансне. Оксен Лісовий очікування співвітчизників виправдав і на своїй сторінці у Facebook закликав громадян до обговорення кількості предметів, які діти мають вивчати у школах. У соціальній мережі зчинився рейвах, на який міністр відреагував: «Бачу активне обговорення щодо кількості предметів, яку вивчають школярі сьогодні в Україні. Є різні аргументи “за” скорочення та “проти”. Поговорімо відверто. Два роки ковіду та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене».



Якщо підійти до ініціативи Лісового без емоцій, то можна згадати Закон «Про освіту» від 2017 року, яким передбачено, що починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким хочуть навчатися. Міністр цей факт навів, підводячи до думки, що просто прискорив процес, який би і так стартував через чотири роки.

Тепер залишаться спостерігати, як ідеї МОН будуть утілюватися в життя. При цьому варто схрестити пальці, щоб з ініціативи вийшло щось путнє, бо дуже часто подібні новації закінчуються в кращому разі тихим фіаско (про ініціативу просто забувають), в гіршому – гучним скандалом.





Гроші тижня

У «нещасливий» день 13 квітня стало відомо, що суд після торішніх літніх санкцій, запроваджених Президентом Зеленським проти Вадима Новинського, ще більше погіршив матеріальне становище одіозного «олігарха у відставці» і колишнього нардепа від «Опозиційного блоку», арештувавши його майно на суму понад 3,5 мільярда гривень. Складаючи депутатський мандат, Новинський заявив, що в новій іпостасі присвятить себе гуманітарним проєктам і служінню Українській православній церкві (Московського патріархату). Власяницю і вериги як істинному послідовнику цієї квазірелігійної організації позбавлення мільярдів носити не завадить.

А днем раніше з’явилася причина тішитися у НАК «Нафтогаз України». Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити українському «Нафтогазу» 5 млрд доларів за незаконно захоплені активи компанії в Криму. Якщо РФ відмовиться платити (а вона гарантовано відмовиться), Україна зможе стягнути на свою користь російські активи в інших державах. У пресслужбі «Нафтогазу» з цього приводу заявили: «У разі відмови Росії від добровільного виконання рішення, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, учасницею якої є Україна, "Нафтогаз" планує розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання такого рішення на території тих держав, де знаходяться комерційні активи Росії».

