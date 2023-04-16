У Німеччині відімкнуто три останні діючі АЕС.

Дві третини німців виступали проти відмови від атомної енергетики.

Ера ядерної енергетики в Німеччині, яка тривала понад шість десятиліть, добігла кінця. У ніч на неділю, 16 квітня, влада відімкнула від мережі три останні працюючі атомні електростанції – Isar 2 у Баварії, Neckarwestheim 2 у Баден-Вюртемберзі та Emsland у Нижній Саксонії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Нагадаємо, що рішення про відмову від атомної енергетики було ухвалено ще урядом Анґели Меркель на тлі великої катастрофи на АЕС «Фукусіма-1» у Японії у 2011 році. Останні три атомні електростанції в Німеччині мали бути остаточно відімкнені від мережі ще наприкінці 2022 року. Однак через аґресивну війну Росії проти України та спричинену нею енергетичну кризу уряд вирішив перенести термін зупинки АЕС на 15 квітня.

Противники атомної енергетики протягом дня відзначали цей історичний крок мітингами у Берліні та інших містах. Водночас на вулиці вийшли й люди, які виступають проти закриття АЕС. Хоча рішення про поступову відмову Німеччини від ядерної енергетики було ухвалено вже давно, дискусії на цю тему тривають і досі.

Міністерка охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Німеччини Штеффі Лемке (Steffi Lemke), коментуючи цю подію, заявила, що відмова від атомної енергетики зробить Німеччину безпечнішою. «Ризики, пов'язані з атомною енергетикою, зрештою не піддаються контролю у разі аварії», – наголосила політикиня, яка репрезентує партію «Союз-90/зелені». Співголова партії «зелених» Рікарда Лянґ (Ricarda Lang) заявила у Twitter, що вихід з ядерної енергетики означає «остаточний вступ до епохи відновлюваних джерел енергії".

У той же час генеральний секретар Вільної демократичної партії (ВДП), яка входить до урядової коаліції, Біжан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai), закликав не відмовлятися від технології повністю. «Ядерна енергетика має мати майбутнє в Німеччині навіть після відмови від АЕС», – зазначив він. За його словами, це включає розширення досліджень у галузі ядерного синтезу і використання можливостей, що надаються новими і безпечнішими технологіями ядерного поділу. Міністр фінансів ФРН та лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) вважає, що три АЕС мають залишитися в резерві і не демонтуватися.

Опозиційні християські демократи висловили своє глибоке розчарування відмовою Німеччини від атомної енергетики. Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) наполягав на тому, що останні три атомні станції «є найбезпечнішими у світі». Прем’єрміністр Баварії, лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер (Markus Söder), звинуватив уряд, що той ухвалив «суто ідеологічне рішення». «Це було поважною помилкою відмовитися від ядерної енергетики в даний момент часу», – підкреслив він. На офіційній сторінці ХСС у Twitter з’явилося повідомлення про «чорний день для громадян, промисловості та захисту клімату в Німеччині».

Тим часом, згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення dpa, майже дві третини німців виступають проти закриття останніх атомних електростанцій у Німеччині. 32 відсотки вважають за необхідне продовжити термін експлуатації АЕС на обмежений, а ще 33 відсотки – навіть на необмежений термін. Лише 26 відсотків респондентів вважають правильним негайне відключення АЕС, які залишилися в Німеччині.