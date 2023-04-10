Переважна більшість німців – проти відімкнення АЕС.

Як свідчить свіжа соціологія, лише кожен четвертий громадянин виступає за Німеччину без атомної енергетики.

У Німеччині майже дві третини мешканців виступають проти запланованого на 15 квітня відімкнення останніх атомних електростанцій, які ще діють у країні. Про це повідомила газета Westdeutsche Zeitung з покликом на оприлюднені в понеділок, 10 квітня, результати опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення німецької інформаційної аґенції dpa.

Як засвідчують результати опитувань, 32 відсотки німців виступають за те, аби продовжити термін експлуатації АЕС, які ще залишилися в Німеччині, на обмежений термін, а ще 33 відсотки – навіть на не необмежений термін. Тимчасом лише 26 відсотків респондентів вважають правильною негайну відмову від атомної енергетики.

За відключення виступає лише більшість електорату партії «Союз90/зелені» (56 відсотків). Серед прихильників соціал-демократів таку ідею поділяє 31 відсоток, а серед прихильників вільних демократів – лише 12 відсотків.

Якщо ж розглядати цю соціологію з проєкцією на опозиційні партії, то серед електорату Лівої партії відключення АЕС підтримують 37 процентів опитаних, серед електорату ХДС/ХСС – 16%, а серед прихильників «Альтернативи для Німеччини» – лише шість відсотків.

Згідно з початковими планами, останні три АЕС у Німеччині передбачалося вивести з експлуатації ще наприкінці минулого року, але через енергетичну кризу, спричинену вторгненням Росії в Україну, було вирішено продовжити термін експлуатації реакторів до кінця зими 2023 року. 15 квітня вони мали б бути повністю відімкнені від мережі.

Міністр економіки і віцеканцлер ФРН Роберт Габек запевнив своїх співгромадян у тому, що їх енергетична безпека гарантована. «Енергетична безпека в Німеччині була залагоджена цієї важкої зими і буде гарантована й надалі. Ми тримаємо ситуацію під контролем завдяки заповненим газосховищам, новим терміналам для прийняття зрідженого газу на північному узбережжі країни та відновлюваним джерелам енергії», – пояснив він.

Габек наголосив, що відмова Німеччини від атомної енергії є остаточною. «Атомні електростанції будуть раніше чи пізніше демонтовані, а будівництво нових АЕС завжди перетворювалося на економічне фіаско чи то у Франції, чи у Великій Британії, чи у Фінляндії. Німецькі оператори також не зацікавлені в будівництві нових АЕС. Наша енергетична система розвиватиметься інакше: до 2030 року частка відновлювальної енергетики сягне 80 відсотків», ­– зазначив віцеканцлер ФРН.