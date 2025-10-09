Депутата АдН вигнали з фракції за участь у неофашистському з'їзді в Петербурзі.

Присутність Роберта Ріша на з'їзді викрили під час аналізу фотографій з події.

 

                                  Роберт Ріш (ліворуч)

 

Німецька ультраправа опозиційна партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) виключила з фракції у земельному парламенті Гамбурга свого депутата Роберта Ріша (Robert Risch). Про це повідомила газета Die Welt. Причиною стала його участь у з'їзді неофашистських організацій, який відбувся у російському Санкт-Петербурзі. Формально захід називався установчою конференцією Міжнародної ліги антиглобалістів «Паладини».

 

Щодо Ріша розпочато дисциплінарний розгляд, після якого його можуть взагалі вигнати з партії. Річ у тому, що Ріш не лише самовільно взяв участь у з’їзді, а й виступив на тому заході як доповідач і використав його «для публічної декларації позиції партії». Це було зроблено без відома та схвалення керівництвом політсили та її фракції.

 

Окрім того, Ріш обдурив партію та парламентську групу, заявивши про свою відсутність як приватну. Голова гамбурзького відділення АдН Дірк Нокеман (Dirk Nockemann) сказав, що депутат «ввів партію в оману» і не виявив каяття, коли його викрили.

 

Присутність Ріша на з'їзді в Санкт-Петербурзі викрили під час аналізу фотографій з події міжнародною телерадіокомпанією RFE/RL. На зустрічі також була присутня колишня депутатка ляндтаґу Гамбурга від «Альтернативи для Німеччини» Ольга Петерсен, яка зараз мешкає в Росії. Саме вона й запросила Ріша взяти участь у заході.

 

Конференція так званої Міжнародної ліги антиглобалістів «Паладини» пройшла в Петербурзі у вересні. Її організаторами виступив сумнозвісний російський бізнесмен Костянтин Малофєєв і «філософ», ідеолог російського фашизму Алєксандр Дугін, відомі своїми радикальними поглядами і відкритою підтримкою російської війни в Україні.

 

09.10.2025

