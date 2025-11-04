Мерц закликав сирійських біженців повертатися на батьківщину й пригрозив депортацією.

За його словами, громадянська війна в Сирії закінчилася, тож немає підстав для надання притулку.

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав біженців, які прибули зі Сирії, повернутися на батьківщину. «Громадянську війну в Сирії закінчено. Тепер немає підстав для надання притулку в Німеччині, тому ми можемо розпочати депортацію», – пояснив Мерц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром землі Шлезвіґ-Ґольштайн Даніелем Ґюнтером (Daniel Günther).

Німецький лідер висловив сподівання, що більша частина біженців «добровільно повернеться до своєї країни і візьме участь у її відновленні. «Ті, хто відмовляться повернутися до країни, перебуваючи в Німеччині, звичайно, можуть бути вислані у майбутньому», – додав Мерц.

Водночас бундесканцлер ФРН заявив про необхідність розділити процедури надання притулку та прийняття трудових мігрантів. «Я дуже незадоволений тим, що у нас досі є ті, кого ми могли б або частково вже інтеґрували в ринок праці, але вони все ще перебувають у процесі отримання притулку. Пропонуємо в майбутньому вдосконалити цю процедуру адміністративно, повністю розділивши процес надання притулку та інтеґрації на ринку праці, саме для цього й існує так звана агенція Work-And-Stay. У перекладі це означає: працюй і залишайся», – наголосив Мерц.

Позицію бундесканцлера підтримав і Ґюнтер Крінґс (Günter Krings), заступник голови парламентської групи ХДС/ХСС у Бундестазі. «Громадянська війна в Сирії закінчилася, і для більшості сирійців, які покинули країну, повернення до значної її частини є прийнятним. Ступінь руйнувань у країні не є аргументом проти добровільного чи обов’язкового повернення. Бо хто має відбудовувати зруйновану країну, якщо не її власні громадяни?» – цитує слова Крінґса телерадіокомпанія Deutsche Welle.