Німецькі депутати від Лівої партії пережили масштабне бомбардування у Львові.

Проте вони й досі виступають проти постачання зброї Україні.

 

                Дезіре Бекер

 

Депутати німецького Бундестаґу від Лівої партії стали свідками масштабного російського обстрілу Львова ракетами і дронами в ніч на неділю, 5 жовтня. Про це повідомила телерадіоекомпанія Deutsche Welle з покликом на слова депутатки Бундестаґу Дезіре Бекер (Desiree Becker).

 

Німецькі парламентарі перебували у Львові в межах поїздки, організованої Фондом імені Рози Люксембург. Разом з ними до України прибули й євродепутати від Фінляндії та Швеції.

 

За словами Бекер, через обстріл вона та інші члени європейської делегації були змушені залишатися у пивниці їхнього готелю приблизно з 03:50 до 09:00 за місцевим часом. Вона розповіла, що готель розташовано у центрі Львова, який не був ціллю атаки, проте звуки того, як збивають дрони та ракети, було чути чітко.

 

Залишаючи місто вранці в неділю, члени делегації ще раз почули російські дрони. Виїжджаючи з міста, вони побачили сліди спричинених руйнувань, зокрема будинок, де внаслідок атаки загинуло четверо людей, розповіла депутатка. «Путіну не важливо, що цивільна інфраструктура поблизу також наражається на небезпеку. Він на це не зважає. Такі атаки ніколи не повинні ставати нормою. Але для жителів України вони давно стали нормою», – обурювалася пані Бекер.

 

Німецька депутатка визнала, що вперше пережила подібне. Попри пережите, Дезіре Бекер, як і раніше, виступає проти постачання зброї з Німеччини до України. «Цей напад показує лише те, що ми повинні використовувати всі способи, щоб домогтися того, аби зброя замовкла, а ця війна завершилася. Я пережила лише фрагмент реальності, в якій живуть українці та українки. Я не живу в цих умовах і можу вирушити додому. Однак ця подія не наводить мене на думку про те, що нам потрібно ще більше бомб і ракет. Навпаки: нам потрібне якнайшвидше припинення вогню. А його можна досягти через розмови та переговори», – стверджує вона.

 

06.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Юлій Цезар і Со у бомбосховищі
Зальцбурзький фестиваль 2025 тематизує тему війни, смерті, пекельної боротьби за владу: Цезар і Птолемей, Макбет і Леді Макбет, Марія Стюарт і Єлизавета I, також Орфей і Вакханки. Війна була завжди і є тепер, вона стала реальністю і нагадує про себе щодня.
03.10.25 | | Штука
Артпроєкт Влодка Кауфмана «Цивілізація»
4 жовтня о 16.00 перформенсом Влодка Кауфмана в Mercury Art Center відкриють артпроєкт, який досліджує дерево та землю як цивілізацію та підґрунтя її існування, поєднавши роботи різних періодів творчості автора: графіку, живопис, відеоарт, артоб’єкти та інсталяції.
03.10.25 | | Штука
«Сторінки музичної романтики» в недільний полудень
5 жовтня, об 11.30 в Музеї Митрополита Андрея Шептицького у рамках циклу «Недільні концерти у полудень» відбудеться концерт інструментальної музики «Сторінки музичної романтики» у виконанні магістрантів Львівської національної музичної академії класу Тетяни Слюсар.
02.10.25 | | Штука
Ми не риби, риби – німі
Тарас Прохасько
Зрозуміло, що ніякого туалетного паперу там не було. Його не було взагалі майже ніде. Пам'ятаю, як ми різали тими ножами газети, кожну сторінку, здається, на вісім.
02.10.25 | | Дискурси
Відкриття Homin Center у Львові
Знайомство львів'ян з новим простором  Homin Center Львівського органного залу розпочалося у День захисників та захисниць України й Всесвітній день музики із лекції-розмови з елементами музичної терапії від музикознавиці та диригентки Вікторії Антошевської.
01.10.25 | | Штука
Маґістерська біня з карманадлями
Юрій Винничук
Одна тицьнула на «зупу», заявляючи, що не хоче її більше чути. Але чим німецька зупа гірша за французький суп, який прийшов від московитів?
01.10.25 | | Дискурси
Тростянець підсміюється
Анатолій Стріляний
Що зробив герой Хвильового, коли зустрів свою матір, яка піднімала народ проти його червоних побратимів? Він її обійняв, поцілував і пустив кулю їй у скроню
30.09.25 | | Дискурси
Танго з ескалатором
Юрко ТИМЧУК
Планомірне нарощування військової могутності держави (ескалація) і транспортний пристрій, рухома доріжка у вигляді похилих сходів (ескалатор) походять від латинського scala – сходи. Давньогрецькою «сходи» – κλῖμαξ...
30.09.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.