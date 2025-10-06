Німецькі депутати від Лівої партії пережили масштабне бомбардування у Львові.

Проте вони й досі виступають проти постачання зброї Україні.

Дезіре Бекер

Депутати німецького Бундестаґу від Лівої партії стали свідками масштабного російського обстрілу Львова ракетами і дронами в ніч на неділю, 5 жовтня. Про це повідомила телерадіоекомпанія Deutsche Welle з покликом на слова депутатки Бундестаґу Дезіре Бекер (Desiree Becker).

Німецькі парламентарі перебували у Львові в межах поїздки, організованої Фондом імені Рози Люксембург. Разом з ними до України прибули й євродепутати від Фінляндії та Швеції.

За словами Бекер, через обстріл вона та інші члени європейської делегації були змушені залишатися у пивниці їхнього готелю приблизно з 03:50 до 09:00 за місцевим часом. Вона розповіла, що готель розташовано у центрі Львова, який не був ціллю атаки, проте звуки того, як збивають дрони та ракети, було чути чітко.

Залишаючи місто вранці в неділю, члени делегації ще раз почули російські дрони. Виїжджаючи з міста, вони побачили сліди спричинених руйнувань, зокрема будинок, де внаслідок атаки загинуло четверо людей, розповіла депутатка. «Путіну не важливо, що цивільна інфраструктура поблизу також наражається на небезпеку. Він на це не зважає. Такі атаки ніколи не повинні ставати нормою. Але для жителів України вони давно стали нормою», – обурювалася пані Бекер.

Німецька депутатка визнала, що вперше пережила подібне. Попри пережите, Дезіре Бекер, як і раніше, виступає проти постачання зброї з Німеччини до України. «Цей напад показує лише те, що ми повинні використовувати всі способи, щоб домогтися того, аби зброя замовкла, а ця війна завершилася. Я пережила лише фрагмент реальності, в якій живуть українці та українки. Я не живу в цих умовах і можу вирушити додому. Однак ця подія не наводить мене на думку про те, що нам потрібно ще більше бомб і ракет. Навпаки: нам потрібне якнайшвидше припинення вогню. А його можна досягти через розмови та переговори», – стверджує вона.