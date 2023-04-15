416-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:33 До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України долучилася Коста-Рика, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. В результаті загальна кількість держав основної групи зі створення спецтрибуналу сягнула 34.

12:00 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких 2 носія крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:24 Польща готова передати Україні всі свої військові літаки радянського виробництва, заявив президент Анджей Дуда. “Зараз ми висилаємо Україні літаки МіГ-29. Ймовірно, ми ці літаки, те, що у нас ще залишилося, поступово передаватимемо з наших ресурсів. Однак ми це робитимемо в міру того, як ці ресурси поповнюватимуться новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії”, – сказав Дуда під час візиту у Відень. Польський президент зазначив, що авіапарк поновлюється за рахунок літаків FA-50, які Варшава закупила у Південної Кореї, а також F-35 зі США.

11:02 У березні цього року Сили оборони знищили найбільшу кількість комплексів радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій за понад рік війни. OSINT-спільноті Molfar вдалося простежити 133 факти знищення, пошкодження чи захоплення РЕБ та РЛС. Цього березня росіянам знищили 34 таких комплекси. Аналітики Molfar зазначають, що цільове знищення військових радіосистем зазвичай передує очікуваним контрнаступам. Попередні піки були у березні 2022 року, перед витісненням росіян із Київщини і першою контрнаступальною операцією на Харківщині (знешкодили 18 комплексів РЕБ та РЛС), а також у вересні перед масштабними контрофензивами на Харківщині і Херсонщині (13 комплексів). Згідно з припущенням дослідників, потужна атака на радіокомплекси свідчить про підготовку на кінець квітняконтрнаступу, потужнішого за попередні рази.

10:40 Рятувальники продовжують розбирати завали будинку в Слов'янську після вчорашнього російського удару, кількість жертв збільшилася до дев'яти, під завалами будинку залишається п'ятеро ідентифікованих осіб, про мешканців ще трьох квартир відомостей немає, – повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях. Різні травми, струси мозку та переломи діагностували у 21 особи.

10:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 122 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 106 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені, кількість жертв уточнюється.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

11 квітня 2023 року держдума Росії прийняла закон про створення єдиного реєстру осіб, придатних до військової служби. Основним наслідком цього рішення є те, що в майбутньому влада зможе вручати повістки в електронному, а не в письмовому вигляді, усуваючи одну з перешкод, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову в армію. Оскільки дані про призов осіб тепер цифрово пов’язані з іншими державними онлайн-сервісами, цілком ймовірно, що влада каратиме тих, хто ухиляється від призову, автоматично обмежуючи права на працевлаштування та виїзд за кордон. Повідомляється, що рішення набуде чинності цього року; воно не вказує конкретно на будь-яку велику нову хвилю примусової мобілізації. Наразі Росія надає перевагу додатковому вербуванню добровольців. Проте це рішення, найімовірніше, є частиною довгострокового підходу до забезпечення особовим складом, оскільки Росія очікує на тривалий конфлікт в Україні.

09:40 Російські окупанти безуспішно намагаються знайти слабке місце в українській обороні, щоб організувати прорив, недалеко від Діброви й Білогорівки Збройні Сили України відбили ворожі атаки, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

09:20 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 181 550 (+460) осіб, танків – 3653 (+3) од., бойових броньованих машин – 7073 (+4) од., артилерійських систем – 2785 (+1) од., РСЗВ – 535 (+0) од., засобів ППО – 283 (+0) од., літаків – 307 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5646 (+6) од., спеціальної техніки – 324 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

106,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

94,1% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

90,4% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

48,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

24,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

32,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них – із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка. На Мар’їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Побєда і Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон. Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України. Зокрема, у Новокаховському районі Херсонської області, відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що, в свою чергу, призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

08:30 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 російських кораблів, серед яких два підводні носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, ймовірно, намагається представити Росію рівноправним оборонним партнером Китаю перед візитом міністра оборони КНР Лі Шанфу до Москви з 16 по 18 квітня.

• Кремль, ймовірно, сподівається зробити себе більш привабливим для Китаю, розпочавши навчання Тихоокеанського флоту Росії, щоб продемонструвати військово-морську міць Росії в Тихому океані.

• Кремль також, ймовірно, має намір використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоби спробувати стримати подальшу підтримку України Японією перед зустріччю G7 19–21 травня.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин готує інформаційні умови для використання російської воєнної поразки, якщо запланований український контрнаступ буде успішним. 14 квітня Пріґожин опублікував текст, в якому стверджував, що майбутній контрнаступ України радше вдасться, ніж провалиться. Пріґожин попередив, що егоїстична російська «глибинна держава» (яку він визначає як «спільноту білядержавних еліт, які діють незалежно від політичного керівництва держави й мають тісні зв’язки та власний порядок денний») зараз перебуває в кризі через нездатність російських військових швидко здобути перемогу. Пріґожин звинуватив членів цієї глибинної держави, вбудованої в російську бюрократію, у навмисному саботуванні перемоги Росії у війні, оскільки вони прагнуть відновити своє привілейоване комфортне життя. Пріґожин заявив, що ці російські глибинні державні «внутрішні вороги» підштовхуватимуть Кремль до «серйозних поступок», рівнозначних «зраді російських інтересів». Він прямо відкинув ідею будь-яких переговорів про припинення війни та закликав росіян продовжувати боротьбу, навіть якщо це призведе до тимчасової поразки Росії. Пріґожин заявив, що потрібно ігнорувати спокуси російської глибинної держави скоротити російські втрати й домовитися. Пріґожин заявив, що російські військові не можуть припинити бойових дій зараз, незважаючи на поточні територіальні здобутки Росії, оскільки українська держава трансформувалася, а неокупована Україна політично протистоїть Кремлю. Пріґожин заявив, що Росія повинна продовжувати невпинну боротьбу в Україні, хоч би які складні були умови. Він заявив, що будь-який сценарій, за якого Росія зазнає поразки, призведе до хвилі «радикальних національних почуттів», що послужить каталізатором для відновлення російського патріотизму та дозволить російській нації пройти вогневе хрещення, необхідне, щоб вийти переможцем і перемогти Україну.

• Російський націоналістичний дискурс про прийнятність поразки в Україні відхиляється від деяких західних тверджень про необхідність вберегти Росію від принижень і дозволити їй «зберегти обличчя». Аргумент Пріґожина про те, що Кремль повинен протистояти спокусі домовитися і натомість залишатися відданим перемозі в Україні, не сумісний з ідеєю про те, що Кремлю треба дати можливість «зберегти обличчя», щоб він не здійснив масової, можливо ядерної, ескалації. Примітно, що Пріґожин – один із найбільш екстремальних лідерів опінії російської провоєнної фракції – вважає, що Росія може зазнати поразки в Україні і що така поразка в короткостроковій перспективі насправді принесе їй користь. Коментарі Пріґожина разом із іншими радикальними провоєнними голосами підкреслюють пріоритет, який провоєнна спільнота надає активізації російського суспільства для тривалої боротьби із Заходом. Цей порядок денний не включає тезу про термоядерне знищення.

• Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Іґорь Ґіркін спростував припущення про те, що йому висунули звинувачення в Санкт-Петербурзі за дискредитацію збройних сил Росії – спростування, яке, ймовірно, додатково свідчить про його захист невідомими покровителями силовиків.

• Російські елітні сили знижують свою боєздатність погано підготовленими мобілізованими і добровольцями через високі жертви в Україні.

• Президент Росії Путін, ймовірно, проведе свою щорічну червневу пресконференцію на початку червня 2023 року.

• Російська держдума активізує свої зусилля щодо цензури російських діячів культури, які втекли з Росії та критикують війну, ймовірно, з метою заохочення внутрішньої самоцензури.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної, українські війська обстрілювали тилові райони Луганської області.

• Російські війська продовжували наступ на Бахмут і вели наземні атаки на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські війська продовжують становити небезпеку для Запорізької АЕС на тлі продовження зусиль Росії встановити контроль над нею.

• Повідомляється, що Кремль продовжує використовувати приватні військові компанії й націоналістичні мережі для підтримки своїх збройних кампаній.

• Російські силовики продовжують арештовувати громадян України за звинуваченнями в причетності до нібито незаконних формувань.