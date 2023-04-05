Суд у США звинуватив Трампа за 34 пунктами.

Йому може загрожувати до чотирьох років в'язниці.

Суд Мангеттена в Нью-Йорку звинуватив колишнього президента США Дональда Трампа за 34 епізодами фальсифікації ділових документів і злочинної змови. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Трампу може загрожувати до чотирьох років в'язниці. На засіданні у вівторок, четвертого квітня, він відмовився визнати провину.

Це перший випадок в історії США, коли проти колишнього глави держави висунуто кримінальні звинувачення. Експрезидент Сполучених Штатів провів у суді близько двох годин, формально перебуваючи під арештом, після чого залишив будинок суду.

За версією слідства, у період зі серпня 2015 року до грудня 2017-го Трамп «організував спільно з іншими особами схему, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року шляхом виявлення та "викупу" негативної інформації про нього з метою запобігання її публікації та одержання вигоди для електоральних перспектив». При цьому Трамп намагався приховати ці дії, «зробивши десятки хибних записів у діловій документації».

Один із центральних епізодів звинувачень на адресу Трампа – «справа Стормі Деніелс». Згідно з обвинувальним висновком, незадовго до президентських виборів експрезидент через свого адвоката заплатив порнозірці 130 тисяч доларів, щоб та не розповідала про інтимний зв'язок із Дональдом Трампом. Причому були використані гроші з виборчого фонду Трампа.

Дональд Трамп не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Про це він заявив, виступаючи у вівторок увечері в Мар-а-Лаґо, у своєму маєтку на півдні Флориди. Колишній президент повернувся до Флориди з Нью-Йорка зразу ж після судового слухання. «Це втручання у вибори. Я ніколи не думав, що в Америці може статися щось подібне. Єдиним злочином, який я вчинив, був безстрашний захист нашої країни від тих, хто прагне її знищити», – заявив Трамп, звертаючись до своїх прихильників.

Суддя Хуан Мерчан (Juan Merchan) призначив наступне слухання аж на четверте грудня. Очікується, що наступного разу Трамп постане перед судом аж наприкінці року. До цього відбудуться засідання, на яких буде розглянуто клопотання захисту експрезидента.