379-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наполягає на тому, що потреба в обороні Бахмута з кожним днем навпаки посилюється. "Актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає. Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська – штурмові «загони Вагнера»", – заявив Сирський. Генерал-полковник нагадав слова ватажка "вагнерівців" Євґєнія Пріґожина, котрі підтверджують: після захоплення Бахмута противник матиме розв'язані руки і зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці. "Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста, тому яскраве підтвердження", – підкреслив Сирський.

11:51 "Росія здійснила масований удар по Україні ракетами і безпілотниками, що призвело до людських жертв та пошкодження цивільної інфраструктури. Жодної військової мети, просто російське варварство. Настане день, коли Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом", – прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

11:27 В Івано-Франківській області через російський удар пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

11:16 Скасовано екстрені відключення електроенергії в Києві та Київській області, превентивно впроваджені в четвер через обстріли російськими окупантами території України, повідомляють у "ДТЕК". Однак через перевантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють у частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів. Екстрені відключення також скасовано на Дніпропетровщині. В Одеській області під час ракетного обстрілу було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим у регіоні діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії.

11:06 Харків повністю знеструмлено після ракетних ударів Росії. У Харкові постраждали ТЕЦ і трансформаторні підстанції; важливі інфраструктурні об’єкти працюють на генераторах, зокрема лікарні, магазини, аптеки, АЗС. "Працюємо над відновленням тепла. Водопостачання припинене, але у всіх районах їздитимуть водовозки", – заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

10:51 Президент Володимир Зеленський назвав "жалюгідною" тактику росіян із ракетними обстрілами України. "Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі... Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине", – прокоментував Зеленський.

10:38 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

7 березня 2023 року президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що був пошкоджений дислокований у Білорусі A-50У, один з обмеженого парку російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення й управління. Літак майже напевно був атакований невеликим безпілотним авіаційним комплексом. Зараз A-50У, найімовірніше, перебазувався на ремонтну базу до Таганрога в Росії. Транзитний політ, як повідомляється, відбувся на меншій, ніж зазвичай, висоті, ймовірно, через пошкодження герметичності кабіни. A-50У, ймовірно, забезпечував ситуаційну обізнаність для винищувачів МіГ-31К, модифікованих для запуску балістичних ракет повітряного базування Х-47м2 «Кинджал», які Росія розглядає як ключову стратегічну зброю. Модифікація передбачає видалення внутрішнього радару з літака для збалансування планера, що робить пілотів залежними від зовнішніх джерел ситуаційної обізнаності, таких як A-50У. Існує реальна можливість того, що спільні російсько-білоруські повітряні операції тепер будуть змушені покладатися на наземний контроль і супровід винищувачів, доки не буде розгорнуто ще один A-50У.

10:25 Росіяни вперше обстріляли Україна залпом із шістьох гіперзвукових ракет "Кинджал", повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши: "Не пригадую, щоб раніше таке взагалі було. Шість "Кинджалів" загалом було випущено противником. Використовувалися різні літаки, зокрема стратегічної дальньої авіації та МіГ-31К". Речник Повітряних сил додав, що сили ППО не можуть збивати ракети Х-22, "Кинджал" і С-300, якими сьогодні росіяни обстрілювали Україну: "Вони становлять сьогодні для нас небезпеку".

10:08 Унаслідок четвергових ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту – вшосте за час окупації. 5-й та 6-й енергоблоки переводяться у холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. "Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", – заявив "Енергоатом".

10:00 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 156 120 (+590) осіб, танків – 3441 (+5) од., бойових броньованих машин – 6736 (+13) од., артилерійських систем – 2465 (+2) од., РСЗВ – 488 (+0) од., засобів ППО – 254 (+1) од., літаків – 303 (+0) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+0) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5331 (+1) од., спеціальної техніки – 237 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

100,7% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

38,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,9% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

80,0% артилерійських систем (з них 2,0% за минулий тиждень),

43,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

18,1% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:35 Вночі ракетні удари було зафіксовано в десяти областях України. Через 15-ту масовану ракетну атаку росіян і пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури обмеження електропостачання буде застосовано в Житомирській, Харківській та Одеській областях, повідомили в НЕК "Укренерго".

09:22 Вночі російська ракета впала у житловій зоні села Велика Вільшаниця за 15 км на захід від Золочева на трасі Н02 на Львів, загинули 5 людей, повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький. Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. Тривога на Львівщині тривала 4 години 9 хвилин: з 02:28 до 06:48.

09:15 Внаслідок російської атаки в Голосіївському районі Києва зафіксовано влучення, за попередньою інформацією – ракетою "Кинджал", в об'єкт інфраструктури, повідомляє Київська міська військова адміністрація. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини, рештки ракети пошкодили автомобілі. Тривога на Київщині тривала майже 7 годин.

09:09 Цієї ночі росіяни завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України, здійснивши 81 пуск ракет різного базування:

- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131».

09:01 У Житомирській області було влучення в один із об'єктів енергетичної інфраструктури дронами-камікадзе, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

08:55 Внаслідок нічного обстрілу російських загарбників постраждали три теплоелектростанції ДТЕК "Енерго", повідомив енергохолдинг. Зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Дрон ліквідовано. Загроза ракетних ударів залишається по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом поточної доби ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прориву оборони наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Спірного та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка та Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка - Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва та Берестове на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурму міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони більше ніж 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Кам’янське на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області. В населеному пункті Кремінна Луганської області фіксується різке збільшення випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної так званої "влади" за підтримки загарбників-військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил рф. Відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до збройних сил рф. Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть. Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин 8 березня оголосив, що російські війська захопили весь східний Бахмут, що узгоджується з наявними візуальними доказами

• Російські сили, якщо захоплять місто, навряд чи скористаються проривом за межі Бахмута.

• Можливо, Кремль через російську державну енергетичну компанію «Газпром» намагається створити нове контрольоване російським урядом збройне формування, назване добровольчим загоном.

• Американський чиновник заперечив повідомлення, що ніби, за оцінками американської розвідки, у вересні 2022 року проукраїнське угруповання здійснило диверсію на газопроводі "Північний потік".

• Німецькі та польські офіційні особи оголосили, що Німеччина та Польща поставлять Україні 28 танків Leopard 2 у березні 2023 року, що зміцнить спроможність України вести контрнаступ в умовах великих втрат російських танків.

• Російські війська продовжували вести наземні атаки на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська 8 березня продовжили наступальні дії в районі Бахмута, але не зуміли завершити оточення міста.

• Російські війська продовжували наступальні дії на підступах до Донецька.

• Російські джерела стверджують, що українські війська третій день поспіль висаджуються на островах дельти Дніпра.

• Кремль подвоює зусилля з відновлення кампаній з набору добровольців по всій Росії та окупованій Україні.

• Російські лікарні продовжують формувати нові медичні центри в Росії, намагаючись максимально збільшити можливості для переповнення лікарень на окупованих територіях для лікування поранених російських військових.