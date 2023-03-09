Уламки ракети, яка впала на Тернопільщині, пошкодили кілька житлових будинків.

 

Внаслідок падіння уламків ракети на Тернопільщині було пошкоджено кілька житлових будинків. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

 

 

"Минула ніч була складною для українців. Щодо ситуації на Тернопільщині. На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова. Жертв та потерпілих немає. За результатами огляду уламків вибухотехніками небезпечних частин не виявлено, проте місце події може бути уражене залишками ракетного палива. На місці події працюють оперативно-слідчі групи УСБУ та ГУ НП в області, а також фахівці ГУ ДСНС, з метою встановлення маркування ракети та збору речових доказів", –заначив голова ОВА.

 

 

Цієї ночі росіяни завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України, здійснивши 81 пуск ракет різного базування:

 

- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».

 

Силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131».

 

Зокрема, на Львівщині під час масованої атаки ворожа ракета влучила у житлову зону, є загиблі. При цьому розбір завалів ще триває.

 

На Івано-Франківщині вражено об'єкт критичної інфраструктури. Жертв і постраждалих немає. 

 

09.03.2023

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