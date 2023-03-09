На заході України ППО знищили 4 крилаті ракети.

У ніч на 9 березня російські окупанти крилатими ракетами атакували об’єкти у західному регіоні країни. 4 крилаті ракети вдалося знищити силами ППО. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗС України.

"Під час нічної масованої атаки 9 березня 2023 року протиповітряною обороною повітряного командування ''Захід'' на заході країни знищено 4 крилаті ракети, якими окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку", – йдеться у повідомленні.

Цієї ночі росіяни завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України, здійснивши 81 пуск ракет різного базування:

- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131».

Зокрема на Львівщині під час масованої атаки ворожа ракета влучила у житлову зону, є загиблі. При цьому розбір завалів ще триває.

На Івано-Франківщині уражено об'єкт критичної інфраструктури. Жертв і постраждалих немає.