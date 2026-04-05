1502-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:00 Трамп повторив свої погрози завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо його ультиматум не виконають і Ормузька протока не буде розблокована.

18:25 Зеленський під час візиту до Дамаску провів двосторонні перемовини із лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа, повідомляє пресслужба президента. Зазначається, що сторони досягли домовленості щодо співпраці безпековій сфері.

"Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом."

17:50 Сили оборони завдали удару по зосередженню живої сили армії РФ в районі Гуляйполя Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

17:15 Зеленський вперше прибув з офіційним візитом до Сирії, повідомляє пресслужба президента.

16:40 Лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр вбачає у нібито зірваній диверсії на газогоні у Сербії інсценовану операцію для зриву виборів в Угорщині. Він зазначив, що вже багато тижнів отримує інформацію з різних джерел, що угорський прем’єр Віктор Орбан готувався "перетнути нову лінію" у спробі змінити ситуацію з виборами на свою користь, залучивши Сербію та Росію.

"Кілька осіб публічно вказували на те, що щось може "випадково" статися у Сербії поруч з газопроводом у дати довкола Великодня – за тиждень до угорських виборів. І ось це сталося."

16:05 США знищили два літаки для порятунку члена екіпажу F-15, збитого над Іраном, пише CBS News з посиланням на джерела. Два транспортні літаки, яким було доручено вивезти загін спецпризначенців для пошуково-рятувальній операції, не змогли злетіти з віддаленої бази в Ірані. Ці літаки були знищені, щоб не потрапити до рук ворога.

15:30 Вірменія може розпочати процедуру виходу з ОДКБ та ЄАЕС, якщо Росія підвищить ціни на постачання газу, заявив спікер парламенту Вірменії Ален Симонян.

14:55 Сили безпілотних систем України уразили нафтовий термінал у Ленінградській області РФ та російський нафтопереробний завод у Кстово, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

14:20 У Сербії виявили вибухівку на газопроводі "Турецький потік", що веде в Угорщину, заявив президент Сербії Александр Вучіч. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав надзвичайну раду через цю ситуацію.

13:45 США врятували другого пілота винищувача F-15, збитого над Іраном, повідомив Трамп.

"Протягом останніх кількох годин Збройні сили Сполучених Штатів здійснили одну з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США для одного з наших неймовірних членів екіпажу, який також є дуже шанованим полковником, і я радий повідомити вам, що він цілий та здоровий."

13:10 Тривала війна США та Ізраїлю проти Ірану може ще більше зменшити підтримку України у війні проти Росії, заявив Зеленський. За словами президента, фокус США вже змістився на війну проти Ірану, а дозвіл Росії продавати нафту вплинув на можливості РФ вести війну проти України.

"Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом на сьогодні. Ось чому я боюся, що тривала війна проти Ірану дасть нам менше підтримки."

12:35 Трамп розглядає можливість нових кадрових змін у своєму кабінеті міністрів після звільнення генеральної прокурорки Пем Бонді, пише Reuters з посиланням на джерела. Як зазначає агентство, такі кроки розглядають як можливе політичне "перезавантаження" адміністрації на тлі складної ситуації, спричиненої війною між США та Іран, яка триває вже п’ять тижнів. Конфлікт супроводжується зростанням цін на пальне, падінням рейтингів президента та занепокоєнням республіканців напередодні проміжних виборів у листопаді.

12:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1140 російських атак (позаминулого тижня – 1218), при цьому знищено 7720 російських військових (позаминулого – 7950): у середньому 6,8 за атаку (позаминулого – 6,5).

11:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1734 кореговані авіаційні бомби, що дещо більше, ніж попереднього тижня (було 1724), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 93 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 60 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (82%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 2105 із 2268 запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

346,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

140,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1277,0% артилерійських систем (з них 12,7% за минулий тиждень),

153,1% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

95,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Протягом минулої доби армія РФ завдавала ударів по Харкову і 13 населених пунктах області, постраждали 11 людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:35 Російські війська за добу завдали 887 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Мирні жителі не постраждали.

09:30 Російські війська вночі атакували безпілотниками Одесу, внаслідок чого постраждали дві людини, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

09:25 Президент Дональд Трамп заявив, що "багато" іранських військових керівників загинули під час "масованого удару" по Тегерану.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 91 авіаційного удару, скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9678 дронів-камікадзе та здійснив 3913 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Іванівка, Добропасове, Левадне, Вишневе, Лісне, Великомихайлівка, Олександрівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Новоселівка, Рибальське, Любицьке Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління та два райони зосередження особового складу окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 105 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Охрімівки, Амбарного та в бік населеного пункту Бочкове. На Куп’янському напрямку агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка та Новоосинове. На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та Ямполя. На Краматорському напрямку минулої доби окупанти атак не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу. На Олександрівському напрямку противник дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове. На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог тричі намагався просунутися в районі населеного пункту Степове. На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили шість ворожих атак поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також ворог втратив чотири танки, шість бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, 2427 безпілотних літальних апаратів, 206 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує стикатися з жорсткішою реакцією з боку російського населення на посилення цензури, яке відбулося в останні тижні, ніж, ймовірно, очікувала або до чого була готова Москва.

• 3–4 квітня українські війська продовжили кампанію ударів середньої дальності по військових об’єктах на території Росії та окупованої України.

• Українські сили завдали удару щонайменше по одному російському хімічному заводу в Самарській області. Російські сили запустили 286 безпілотників проти України.