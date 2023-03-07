377-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Українська оборона Бахмута продовжує послаблювати сили з обох сторін. Протягом вихідних українські сили, ймовірно, стабілізували свій оборонний периметр після попередніх російських просувань на північ від міста. Близько 2 березня в результаті російського удару зруйновано міст через єдину дорогу з твердим покриттям до Бахмута, яка все ще перебуває під контролем України. Багно, ймовірно, перешкоджає українським силам постачання, оскільки вони все частіше вимушені використовувати ґрунтові дороги. Публічні розбіжності між "групою Ваґнера" та Міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють складність утримання високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування за нинішньої тактики.

09:41 Україна очікує на прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів Patriot та SAMP-T після квітня 2023 року, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело.

09:31 Іще десять військових льотчиків Збройних сил України можуть прибути до США для підвищення навичок управління бойовими літаками, повідомляє телеканал CNN. Джерло CNN наголошує, що нових відомостей про можливість надання Україні винищувачів F-16 поки немає.

09:20 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 154 830 (+1060) осіб, танків – 3432 (+9) од., бойових броньованих машин – 6714 (+11) од., артилерійських систем – 2456 (+23) од., РСЗВ – 488 (+0) од., засобів ППО – 253 (+3) од., літаків – 303 (+1) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5323 (+16) од., спеціальної техніки – 236 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

100,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

38,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,7% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

79,7% артилерійських систем (з них 2,0% за минулий тиждень),

43,8% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

24,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника. Загалом противник завдав 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких - збито. Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах. Загроза завдання ракетних ударів залишається високоймовірною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань загарбниеів не виявлено. Протягом минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу, лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак. Також, вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське – успіху не мав. Артилерійські та мінометні обстріли фіемувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське, Таврійське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Шляхове, Херсон, Козацьке, Ольгівка, Тягинка, Антонівка та Білозерка Херсонської області. Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів, окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області. У окремих населених пунктах, з 1 січня, люди, які не мають паспорта громадянина російської федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема, зарплати. Розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків. Щоб убезпечити свої військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу. В той же час, керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахед-136, за добу, що минула, наші захисники збилли ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.

08:11 Реальний валовий внутрішній продукт України 2023 року знизиться на 0,1% за розкиду оцінок від спаду на 4,6% до зростання на 5,5% – такий консенсус-прогноз восьми компаній і недержавних інститутів: Concorde Capital, Dragon Capital, Сенс Банк, Oxford Economics, ICU, Центр економічних досліджень, Morgan Stanley і German Economic Team. Згідно з прогнозом оцінка номінального ВВП - від $152 млрд до $161 млрд за середнього значення $155 млрд, інфляції – від 14,5% до 18,7% за середнього значення 16,9%, середньорічний курс гривні 37,9 грн/$1 за розкиду від 36,6 грн/$1 до 39,5 грн/$1, а середній курс на кінець року 41,3 грн/$1 за розкиду від 36,6 грн/$1 до 45 грн/$1.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українська влада зазначила, що поки Україна продовжить захищати Бахмут.

• Бахмут за своєю суттю не є значущим з операційної чи стратегічної точки зору, як ISW зазначав раніше. Але українська боротьба за Бахмут стала стратегічно важливою через поточний склад російських сил, розташованих у цьому районі. Бахмутська битва може, по суті, сильно ослабити найкращі сили групи Вагнера, позбавивши Росію одних з її найефективніших і найважчих для заміни ударних угруповань.

• Керівник "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин, очевидно, побоюється, що його сили витрачаються саме таким чином. Серйозне ослаблення або знищення елітної бойової сили "Вагнера" матиме для України позитивні наслідки за межами поля бою.

• Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній з набору добровольців і криптомобілізації, щоб уникнути оголошення другої хвилі мобілізації. Повернення до кампаній добровільного набору та криптомобілізації, ймовірно, свідчить про те, що Кремль не оголошуватиме чергову хвилю мобілізації принаймні до літа 2023 року через весняний призов, який розпочнеться 1 квітня.

• Повідомляється, що захоплений російський військовий посібник свідчить про те, що російські війська мають намір використовувати новостворені елементи "штурмових загонів" у міській війні.

• Російські війська застосували новий тип керованої авіаційної бомби проти українських цілей на тлі постійної нестачі високоточних ракет.

• Російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.

• Російські війська захопили територію в Бахмуті, але ще не оточили місто і не змусили українських сил відійти.

• Російські війська продовжували обстріли поблизу Авдіївки та на захід від Донецька.

• Російські війська продовжують боротьбу з утриманням вогневого контролю над дельтою річки Дніпро в Херсонській області.

• Російське військове командування не в змозі належним чином оснастити свої війська, незважаючи на те, що вони все частіше беруть участь у ближніх боях в Україні.

• Українські офіційні особи повідомили про ймовірні військові злочини Росії в Україні. На кадрах, опублікованих 6 березня, видно, як російські військові, як повідомляється, страчують українського військовополоненого за слова "Слава Україні!"