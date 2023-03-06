376-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 Початкового плану з мобілізації в Україні ще до кінця не виконано, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Генеральному штабу ЗСУ, як і раніше, потрібні люди різних професій. "Він (Генштаб, – ред.) точно знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план і категорії фахівців", – сказав Резніков у інтерв'ю LIGA.net. З його слів, Міністерство оборони здійснює контроль над мобілізацією і хоче замінити всю паперову документацію спеціалізованою програмою.

12:32 Історико-культурні та матеріальні цінності з резиденції "Межигір’я" та мисливського будинку "Сухолуччя" Віктора Януковича передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, коментуючи рішення Вищого антикорупційного суду про передачу майна Януковича у власність держави. Загальна кількість предметів – 537. "Значна їх частина становить високу культурну та мистецьку цінність", – ідеться у повідомленні міністерства. Зокрема йдеться про картини "Вид Феодосії в місячну ніч" Айвазовського, "Вид на долину Аніо біля Тіволі" Моргенштерна та інші; книги – "Апостол", виданий Федоровим у 1574 році у Львові; ікони – "Богоматір Скоропослушниця" початку ХІХ століття з Афону; вази, дерев’яні скульптури, годинник підлоговий у стилі Людовіка ХV, виготовлений 1765 року у Франції, монета зі зображенням Хреста Єфросинії Полоцької та вставками зі штучного каміння, пам'ятна медаль "Образ Казанської Богоматері", набір пам'ятних медалей "В пам'ять 200-річчя перемоги у війні 1812 року", мощевик з мощами святого Віктора, 61 лист "Спеціальної карти Європейської Росії" (нинішні території сучасних Донецької, Луганської, Харківської областей), виконаний у 1921 році в Росії, горщик періоду трипільської культури.

12:19 Кабінет Міністрів затвердив директором Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса, дотепер – голову Державної інспекції архітектури та містобудування. Кандидатуру Кривоноса підтримали всі міністри, окрім віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова – він заявив про конфлікт інтересів, тому в голосуванні участі не брав.

11:41 Служба безпеки України затримала в Одесі колишнього бойовика батальйону "Спарта" терористичної організації "ДНР". Встановлено, що він приєднався до банди у 2015 році, брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Після поранення покинув лави бойовиків і потайки виїхав на вільну від окупації територію України. Тривалий час "деенерівець" переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками.

11:33 Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 23 день поспіль і наразі не прогнозується, повідомили в "Укренерго". Споживання поступово зростає, що характерно для початку робочого тижня, але через погодні умови різкого зростання споживання, яке могло б вплинути на стабільність електропостачання, у найближчий тиждень не очікується. Працюють усі види електростанцій в енергосистемі, генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Триває незначний імпорт електроенергії.

11:09 62% українців, які голосували в "Дії", виступили за збереження 8 березня вихідним днем. Питання звучало: "Чи залишати 8 березня, Міжнародний жіночий день, вихідним?". В опитуванні взяли участь 2,14 млн.

10:59 Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – зруйнували школу. У селі Дачне Курахівської громади пошкоджено адмінбудівлю та заклад культури та 10 приватних будинків. У Нью-Йорку Торецької громади пошкоджено адмінбудівлю та Дім молитви.

10:41 Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка. 14 лютого Кабінет Міністрів був призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.

10:30 У Чорному морі на чергуванні перебувають чотири російські ракетоносії зі загальним залпом 24 ракети типу "Калібр", повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

10:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські військові продовжують реагувати на втрати важкої бронетехніки, розгортаючи 60-річні основні бойові танки Т-62. Існує реальна можливість того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), нібито головної танкової сили Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати. Раніше 1 гвардійська танкова армія мала отримати танк нового покоління Т-14 "Армата" з 2021 року. Останніми днями також були ідентифіковані як дислоковані в Україні російські бронетранспортери БТР-50, вперше поставлені на озброєння в 1954 році. З літа 2022 року близько 800 Т-62 були зняті зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, ймовірно, підвищать їхню ефективність уночі. Однак обидва ці застарілі типи машин матимуть багато вразливих місць на сучасному полі бою, зокрема відсутність сучасної динамічної броні.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 153 770 (+650) осіб, танків – 3423 (+9) од., бойових броньованих машин – 6703 (+11) од., артилерійських систем – 2433 (+7) од., РСЗВ – 488 (+0) од., засобів ППО – 250 (+2) од., літаків – 302 (+0) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2085 (+15) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5307 (+8) од., спеціальної техніки – 234 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

100,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

38,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,5% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

79,0% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

43,8% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:00 Українська ППО знищила 13 із 15 дронів-камікадзе типу "Shahed", запущених ворогом із північного напрямку, повідомив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат. Сили протиповітряної оборони, зокрема, знищили всі ударні безпілотні літальні апарати, випущені у напрямку Києва.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни. Протягом минулої доби противник завдав 27 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання росією подальших ракетних ударів є високоймовірною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Іскрисківщина і Волфине Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області; Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілював Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури. Для введення в оману Сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) – Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим). Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів. В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт. Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

08:00 Новий робочий тиждень почнеться в Україні без обмежень споживання електроенергії та застосування графіків погодинних відключень через дефіцит ресурсу або проблеми з пропускною спроможністю мереж, повідомляють оператори системи розподілу.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті, хоча оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста ще зарано.

• Українська оборона Бахмута залишається стратегічно міцною, оскільки вона продовжує знищувати російську живу силу та техніку, натомість українські сили не зазнають надмірних втрат.

• Виснажлива кампанія російських військових із захоплення Бахмута, ймовірно, спонукала російських мілблогерів до більш реалістичних очікувань щодо подальших російських операцій в Україні.

• Російський наступ із захоплення Бахмута, ймовірно, досягне кульмінації незалежно від того, захоплять російські війська місто чи ні, і російським військовим, ймовірно, буде важко підтримувати будь-які подальші наступальні операції протягом кількох місяців.

• Ендемічні обмеження особового складу й обладнання, ймовірно, не дозволять російським військам розпочати ще одну тривалу наступальну операцію, подібну до битви за Бахмут, у найближчі місяці.

• Російські збройні сили продовжуватимуть покладатися на нерегулярні формування в подальших наступальних операціях у найближчі місяці.

• Після захоплення Бахмута російські сили матимуть вибір із двох різних напрямків просування, але, найімовірніше, їм буде складно підтримувати наступальні операції та досягати будь-яких значних успіхів.

• Незрозуміло, чи мають намір російські сили відновити наступ поблизу Вугледара, і дуже малоймовірно, що російські війська просунуться в цьому напрямку достатньо далеко, щоб підтримувати операції в будь-якому іншому місці.

• Імовірна неминуча кульмінація російського наступу навколо Бахмута вже після апогею російського наступу навколо Вугледара та загальмований російський наступ у Луганській області, ймовірно, створюють надійні умови для українських контрнаступальних операцій.

• Командування ВПС України й українське інформаційне видання Defense Express повідомили, що російські війська почали використовувати нові авіаційні бомби УПАБ-1500В проти українських цілей.

• Російські сили продовжували проводити обмежені наземні атаки на північний захід і південь від Кремінної.

• Російські війська продовжували вести наземні атаки поблизу Авдіївки та на західних околицях Донецька. Російське джерело стверджувало, що російські сили просунулися до Первомайського, що за 8 км на північний захід від міста Донецьк.

• Генштаб України продовжував повідомляти, що російські війська намагаються створити умови для переходу в наступ на окремих ділянках Запорізького та Херсонського напрямків. ISW не спостерігала ознак того, що російські сили готуються розпочати тривалу наступальну операцію в Запорізькій області або будь-яку наступальну діяльність у Херсонській області.

• Заступник генпрокурора України Вікторія Литвинова повідомила, що Росія депортувала близько 16 тисяч дітей, з яких 307 змогли повернутися в Україну. Уповноважена Президента України з прав людини Дар’я Герасимчук повідомила, що російські чиновники використовують тактику примусу, щоб відлучити українських дітей від батьків з метою їх депортації.

• Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що українська прокуратура розслідує 171 справу про сексуальне насильство, вчинене російськими військовими проти громадян України.